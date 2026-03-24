Expulsé, Ime Udoka critique (encore) les arbitres… et ses joueurs

Nouvelle amende en vue pour Ime Udoka ? Le coach de Houston est retombé dans ses travers cette nuit, s’en prenant à nouveau au corps arbitral à l’issue de la défaite des Rockets sur le parquet des Bulls. Le mal est récurrent chez l’ancien coach des Celtics, déjà sanctionné à de multiples reprises pour ses coups de sang contre les officiels.

Cette fois, la situation a dégénéré à dix secondes de la fin. En essayant de se dégager de Matas Buzelis, Kevin Durant a grossièrement repoussé l’ailier des Bulls devant les yeux des arbitres, et a logiquement été sanctionné d’une faute offensive. La décision n’a visiblement pas plu à Ime Udoka, qui est allé dire ses quatre vérités à l’officiel JB DeRosa, qui n’a pas hésité à lui coller une technique. Comme le coach des Rockets en avait déjà récolté une en début de match, il s’est retrouvé expulsé et a dû quitter le terrain, non sans mal, escorté par deux membres de son staff.

Autant dire qu’il avait la tête des mauvais jours en conférence de presse, fustigeant au passage le choix des arbitres d’avoir attribué une « Flagrant 1 » à Amen Thompson plus tôt dans le match.

« La faute sur la Flagrant était vraiment insignifiante, et les deux techniques étaient aussi ‘soft’ », a-t-il lâché. « Mais je ne vais pas me plaindre d’une équipe aussi ‘soft’, donc c’est comme ça. »

En difficulté avant Minnesota

Le stratège des Rockets n’a toutefois pas jeté uniquement la faute sur le corps arbitral. Et pour cause, l’entame catastrophique de son équipe n’a fait que conforter Chicago dans ses convictions. Si bien qu’après avoir redoublé d’effort pour revenir d’un écart de 22 points, Houston a fini par craquer… et lui avec.

« On a pris un mauvais départ, on a manqué de respect au jeu dès le début. En étant juste pas agressifs, en suivant les adversaires, en les regardant tirer. Ils n’avaient rien à perdre, on pouvait s’attendre à ce qu’ils envoient. Encaisser 41 points en premier quart-temps, bien sûr que c’est décevant. C’est ce premier quart-temps qui nous a tués. On n’était pas du tout préparés », a-t-il reconnu. « C’est la NBA, et si tu commences ça, que tu n’es pas dans la régularité, tu vas subir des défaites, et celle-ci en est une de plus. »

Un revers qui fait particulièrement mal dans ce sprint final qui va se jouer dans un mouchoir de poche de la troisième à la septième place dans la conférence Ouest. Avec cette 28e défaite de la saison, Houston est ainsi passé de la 4e à la 6e place, et se complique la tâche avant d’aller défier Minnesota, actuel 5e, demain soir…