Joueurs de la semaine | LaMelo Ball accompagne Luka Doncic

La NBA a mis à l’honneur deux artilleurs pour ses « Joueurs de la semaine ». À l’Ouest, Luka Doncic a été récompensé après avoir guidé les Lakers vers un bilan parfait de quatre victoires en quatre matches, tandis qu’à l’Est, LaMelo Ball a été distingué pour son impact au sein d’une équipe de Charlotte très en forme.

Pour Luka Doncic, la récompense ne souffre aucune discussion. Sur la semaine, le meneur des Lakers a ainsi compilé des statistiques folles : 42.3 points, 6.8 rebonds, 6.3 passes et 3 interceptions de moyenne, avec 50% de réussite au tir et 37.3% de loin. Et son carton à 60 points contre Miami a évidemment marqué les esprits…

Cette distinction confirme la dynamique exceptionnelle du Slovène, qui enchaîne les performances XXL au meilleur moment. C’est déjà de sa quatrième récompense hebdomadaire cette saison, et surtout la deuxième de suite.

À l’Est, LaMelo Ball a lui aussi été logiquement récompensé… et c’est une première dans la carrière du Hornet !