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Joueurs de la semaine | LaMelo Ball accompagne Luka Doncic

Publié le 23/03/2026 à 20:42 Twitter Facebook

Luka Doncic, à l’Ouest, et LaMelo Ball, à l’Est, ont été désignés « Players of the Week » par la NBA. Une récompense logique pour deux meneurs en grande forme à l’approche du sprint final.

Luka DoncicLa NBA a mis à l’honneur deux artilleurs pour ses « Joueurs de la semaine ». À l’Ouest, Luka Doncic a été récompensé après avoir guidé les Lakers vers un bilan parfait de quatre victoires en quatre matches, tandis qu’à l’Est, LaMelo Ball a été distingué pour son impact au sein d’une équipe de Charlotte très en forme.

Pour Luka Doncic, la récompense ne souffre aucune discussion. Sur la semaine, le meneur des Lakers a ainsi compilé des statistiques folles : 42.3 points, 6.8 rebonds, 6.3 passes et 3 interceptions de moyenne, avec 50% de réussite au tir et 37.3% de loin. Et son carton à 60 points contre Miami a évidemment marqué les esprits…

Cette distinction confirme la dynamique exceptionnelle du Slovène, qui enchaîne les performances XXL au meilleur moment. C’est déjà de sa quatrième récompense hebdomadaire cette saison, et surtout la deuxième de suite.

À l’Est, LaMelo Ball a lui aussi été logiquement récompensé… et c’est une première dans la carrière du Hornet !

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Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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