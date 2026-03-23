Les Pistons peuvent déjà préparer les playoffs

Si la situation médicale de Cade Cunningham, victime d’une atélectasie ou collapsus pulmonaire, reste inquiétante pour les Pistons à quelques semaines des playoffs, la franchise du Michigan peut au moins se réjouir d’une qualification officielle pour le premier tour. Avec aussi l’avantage du terrain pour le premier tour au moins, qui sera validé d’ici quelques jours, l’écart avec les Raptors étant très, très important (12 victoires avec autant de matches à jouer encore pour les deux équipes).

Comme les playoffs commenceront le 18 avril, les joueurs de Detroit peuvent profiter des semaines à venir pour déjà préparer ce Game 1. « On va encore passer à la vitesse supérieure, trouver de nouvelles façons de récupérer plus vite. C’est un moment particulier de la saison : on se prépare à fond, et là, on en est au stade où il faut s’assurer de tirer le meilleur parti de chaque occasion de repos », annonce Tobias Harris.

JB Bickerstaff doit désormais maintenir l’équilibre entre garder le rythme avec ses titulaires et ne pas les user avant le premier tour, tout en montant en puissance pour être dans les meilleures conditions le jour J…

« On est clairement dans une phase de montée en puissance, car on sait tous que l’intensité va changer dès le début des playoffs », prévient le coach des Pistons, qui annonce aussi que « le temps de jeu de certains joueurs va augmenter, progressivement ».

Avec ses 67 matches de playoffs en carrière, Tobias Harris juge « que tout va plus vite de 0.5 ou 0.6 seconde en playoffs ». Aussi, et les Pistons le savent avec l’expérience de la saison passée face aux Knicks, il faudra être en parfaite forme à ce moment-là et tout ce travail commence dès maintenant.

« Il faut être prêt à entrer sur le terrain, à fournir un effort supplémentaire », poursuit le vétéran. « Il faut entretenir ses réflexes, garder la forme physique, faire des étirements, dormir, surveiller son alimentation, faire tout ça. Éliminer tout ce qui est superflu : pas de vin, pas de glucides en trop. C’est très rigoureux. C’est la clé pour être un professionnel. »