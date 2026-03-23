Les Kings, à qui gagne… perd ?

On a connu lutte pour le « tanking » plus limpide. Dimanche, entre Sacramento et Brooklyn, c’est presque le vainqueur qui faisait la mauvaise affaire. Opposées en Californie avec deux des pires bilans de la ligue, les deux équipes se sont pourtant livrées une vraie bataille, jusque dans les dernières secondes. Au bout du compte, les Kings se sont imposés devant leur public (126-122), au terme d’une rencontre spectaculaire, sinon défensive.

Avec un dernier quart-temps conclu sur le score de 41-40, les stops se sont fait rares. Mais on ne pourra pas reprocher aux deux formations d’avoir délibérément cherché la défaite. À Sacramento, en tout cas, le discours est clair : il n’est pas question de saborder cette fin de saison.

Avant la rencontre, les Kings affichaient un bilan de 18-53, contre 17-53 pour les Nets. Sur le papier, une défaite aurait pourtant pu avoir du sens pour Sacramento, qui se serait rapproché du trio de fond de classement, celui qui bénéficie des meilleures probabilités pour obtenir un choix dans le Top 4, voire le premier pick. Une logique de « tanking » assumée ailleurs dans la ligue, mais que Doug Christie refuse catégoriquement.

« Ce qui doit arriver arrivera »

« Je crois que cela fait plus de mal aux jeunes joueurs, parce que si vous leur envoyez le mauvais message, celui de ne pas essayer de gagner, cela ne fonctionne pas », a expliqué l’entraîneur des Kings avant la rencontre. « La saison dernière en est un exemple frappant. Nous avons joué les Mavericks au play-in, et ils ont fini avec le premier choix. Pour toutes ces équipes qui ont cherché à ne pas gagner, cela n’a pas forcément marché. Le message doit être simple : nous jouons dur, nous nous battons pour gagner ces matches, point final. Ce qui doit arriver arrivera. Votre chance est ce qu’elle est. C’est comme ça que la balle rebondit dans ce sport. »

Sur le parquet, les faits ont validé cette ligne de conduite. Le match a longtemps ressemblé à un chassé-croisé permanent, avec treize changements de leader et huit égalités dans la seule première période. Et la décision ne s’est faite que dans les derniers instants, portée par le coup de chaud de Malik Monk. Déjà précieux à la création, l’arrière a inscrit 18 points après la pause et terminé avec 32 unités et 6 passes, pour sa meilleure performance de la saison.

Cette victoire confirme aussi le mieux récent de Sacramento. Toujours lanterne rouge à l’Ouest, la franchise a néanmoins remporté cinq de ses sept derniers matches, soit un rythme supérieur à celui de certaines équipes encore engagées dans la course au Top 6. De quoi redonner un peu de souffle à un vestiaire éprouvé.

Killian Hayes et Nique Clifford rejoignent à leur tour l’infirmerie

« Cela remonte clairement le moral de tout le monde, surtout après notre début de saison », a souligné Malik Monk en conférence de presse. « Cela a été assez difficile, mais gagner quelques matches dernièrement redonne le sourire. Et nous sommes heureux de voir les jeunes joueurs prendre de l’expérience en gagnant. »

Pour qui n’aurait pas suivi la saison chaotique des Kings, voir Maxime Raynaud, Dylan Cardwell ou Precious Achiuwa, lunettes de soleil sur le nez, allumer le « Beam » dans le ciel de Sacramento pouvait presque évoquer une soirée ordinaire au Golden 1 Center. Mais même dans ce rare rayon de soleil, tout n’a pas été parfait.

Killian Hayes s’est blessé à un orteil dans le deuxième quart-temps et n’a pas pu revenir. Puis Nique Clifford, davantage responsabilisé en seconde partie de saison, s’est tordu la cheville au début du quatrième quart-temps. Sacramento a terminé la rencontre avec seulement huit joueurs disponibles, mais aussi avec le sourire.

Et avec, désormais, un match et demi d’avance sur Brooklyn dans cette étrange course au « tanking », où gagner revient à reculer…