Les Kings de Maxime Raynaud (22 points) repoussent les Nets

Dans la « course au tanking », les Kings s’imposent 126-122 face aux Nets avec 22 points et 10 rebonds de Maxime Raynaud, et 32 points d’un Malik Monk décisif dans le «money time».

Dès le début du match, Sacramento impose sa domination intérieure, prenant l’avantage au rebond et dans la peinture avec un Raynaud toujours aussi juste et adroit, et un Achiuwa dynamique et précieux sur pick-and-roll. Malgré cela, les Nets restent au contact grâce à leur adresse extérieure et à l’inattendu apport du banc avec Malachi Smith et Tyson Etienne. Un 10-0 permet à Brooklyn de passer devant après douze minutes : 34-30.

Le tournant intervient dans le deuxième quart-temps avec la blessure de Danny Wolf, victime d’une entorse de la cheville. Privés de taille, les Nets subissent alors davantage à l’intérieur, où Maxime Raynaud et Precious Achiuwa dominent. Malgré ces difficultés, Brooklyn conserve l’avantage à la mi-temps (62-57) avec un Nolan Traoré plus juste dans sa sélection de tirs et sa gestion de la balle.

Au retour des vestiaires, Sacramento continue d’exploiter son avantage physique, notamment sur les secondes chances. Le troisième quart-temps reste disputé et les Kings reprennent un léger avantage en fin de période (83-82). Côté Nets, Ziaire Williams se distingue par sa polyvalence et maintient son équipe dans un quart-temps marqué par l’embrouille entre Terance Mann et Raynaud.

Dans le dernier quart-temps, la rencontre devient de plus en plus hachée, mais aussi plus intéressante. Si Ben Saraf brille pour Brooklyn, Sacramento lui répond grâce à l’adresse extérieure de Malik Monk et aux tirs longue distance de Doug McDermott et Patrick Baldwin Jr.. Ce trio permet aux Kings de creuser l’écart (113-105).

Traoré entretient le suspense, puis… perd un ballon important

Dans les cinq dernières minutes, Malik Monk prend le contrôle du match en inscrivant 10 de ses 32 points, notamment avec plusieurs tirs primés et des lancers-francs décisifs. DeMar DeRozan apporte également son expérience avec un tir à mi-distance important pour maintenir l’avance (115-111), et Monk enfonce le clou (120-113).

Brooklyn tente alors un ultime comeback dans la dernière minute avec un 7-0 pour revenir à une possession. Nolan Traoré ramène les Nets à un petit point à 16 secondes de la fin (121-120). Monk inscrit ses deux lancers-francs derrière (123-120).

Sur la dernière possession, les Nets ont une chance d’égaliser ou de passer devant, mais Traoré commet une sortie de balle fatale, validée par la vidéo. Les Kings sécurisent alors la victoire 126-122 avec Devin Carter puis Raynaud.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Monk inspiré. Sous les yeux de son ancien coach à Kentucky John Calipari, Malik Monk signe l’un de ses meilleurs matches de la saison avec 32 points, 7 paniers primés et un parfait 9 sur 9 aux lancers-francs.

– A qui perd gagne… Chaque rencontre entre deux équipes de bas de tableau est décisive dans la course à la Draft. Pour les Nets (17v-54d), cette défaite est bénéfique puisqu’elle les rapproche des plus mauvais bilans détenus par les Wizards et les Pacers. Vainqueurs, les Kings passent devant les Nets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.