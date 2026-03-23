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Les Kings de Maxime Raynaud (22 points) repoussent les Nets

Publié le 23/03/2026 à 6:49 Twitter Facebook

NBA – Pour la première fois depuis 2023, les Kings dominent les Nets à domicile. La paire Raynaud-Achiuwa a encore fait très mal.

maxime raynaud netsDans la « course au tanking », les Kings s’imposent 126-122 face aux Nets avec 22 points et 10 rebonds de Maxime Raynaud, et 32 points d’un Malik Monk décisif dans le «money time».

Dès le début du match, Sacramento impose sa domination intérieure, prenant l’avantage au rebond et dans la peinture avec un Raynaud toujours aussi juste et adroit, et un Achiuwa dynamique et précieux sur pick-and-roll. Malgré cela, les Nets restent au contact grâce à leur adresse extérieure et à l’inattendu apport du banc avec Malachi Smith et Tyson Etienne. Un 10-0 permet à Brooklyn de passer devant après douze minutes : 34-30.

Le tournant intervient dans le deuxième quart-temps avec la blessure de Danny Wolf, victime d’une entorse de la cheville. Privés de taille, les Nets subissent alors davantage à l’intérieur, où Maxime Raynaud et Precious Achiuwa dominent. Malgré ces difficultés, Brooklyn conserve l’avantage à la mi-temps (62-57) avec un Nolan Traoré plus juste dans sa sélection de tirs et sa gestion de la balle.

Au retour des vestiaires, Sacramento continue d’exploiter son avantage physique, notamment sur les secondes chances. Le troisième quart-temps reste disputé et les Kings reprennent un léger avantage en fin de période (83-82). Côté Nets, Ziaire Williams se distingue par sa polyvalence et maintient son équipe dans un quart-temps marqué par l’embrouille entre Terance Mann et Raynaud.

Dans le dernier quart-temps, la rencontre devient de plus en plus hachée, mais aussi plus intéressante. Si Ben Saraf brille pour Brooklyn, Sacramento lui répond grâce à l’adresse extérieure de Malik Monk et aux tirs longue distance de Doug McDermott et Patrick Baldwin Jr.. Ce trio permet aux Kings de creuser l’écart (113-105).

Traoré entretient le suspense, puis… perd un ballon important

Dans les cinq dernières minutes, Malik Monk prend le contrôle du match en inscrivant 10 de ses 32 points, notamment avec plusieurs tirs primés et des lancers-francs décisifs. DeMar DeRozan apporte également son expérience avec un tir à mi-distance important pour maintenir l’avance (115-111), et Monk enfonce le clou (120-113).

Brooklyn tente alors un ultime comeback dans la dernière minute avec un 7-0 pour revenir à une possession. Nolan Traoré ramène les Nets à un petit point à 16 secondes de la fin (121-120). Monk inscrit ses deux lancers-francs derrière (123-120).

Sur la dernière possession, les Nets ont une chance d’égaliser ou de passer devant, mais Traoré commet une sortie de balle fatale, validée par la vidéo. Les Kings sécurisent alors la victoire 126-122 avec Devin Carter puis Raynaud.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Monk inspiré. Sous les yeux de son ancien coach à Kentucky John Calipari, Malik Monk signe l’un de ses meilleurs matches de la saison avec 32 points, 7 paniers primés et un parfait 9 sur 9 aux lancers-francs.

A qui perd gagne… Chaque rencontre entre deux équipes de bas de tableau est décisive dans la course à la Draft. Pour les Nets (17v-54d), cette défaite est bénéfique puisqu’elle les rapproche des plus mauvais bilans détenus par les Wizards et les Pacers. Vainqueurs, les Kings passent devant les Nets.

Sacramento Kings / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Maxime Raynaud 36 10/13 0/0 2/4 2 8 10 2 3 1 2 1 1 22 29
Precious Achiuwa 28 6/13 0/0 2/4 6 9 15 0 1 1 2 0 -4 14 19
DeMar DeRozan 32 3/7 0/2 4/4 0 0 0 8 2 0 2 1 0 10 13
Nique Clifford 27 2/4 2/2 1/2 1 3 4 4 1 1 1 0 5 7 12
Killian Hayes 12 1/4 0/0 0/0 0 4 4 1 0 0 0 0 3 2 4
Malik Monk 30 8/17 7/13 9/9 0 2 2 6 2 0 4 1 1 32 28
Devin Carter 27 5/12 0/4 6/8 1 4 5 3 2 1 3 0 -1 16 13
Doug McDermott 16 3/4 3/4 0/0 0 2 2 2 1 0 1 0 7 9 11
Patrick Baldwin Jr. 17 3/5 2/2 1/1 4 2 6 2 5 0 0 1 1 9 16
Dylan Cardwell 15 2/3 0/0 1/2 3 0 3 2 1 0 1 1 7 5 8
Total 43/82 14/27 26/34 17 34 51 30 18 4 16 5 126
Brooklyn Nets / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ziaire Williams 22 6/11 2/3 4/5 0 2 2 3 2 2 2 1 1 18 18
Nolan Traoré 26 6/12 2/5 3/3 0 2 2 4 2 1 2 0 -1 17 16
Danny Wolf 12 4/7 1/2 0/2 0 4 4 0 0 0 0 0 -3 9 8
Drake Powell 28 4/9 0/3 0/0 2 1 3 3 4 0 0 0 -3 8 9
Terance Mann 26 2/5 1/3 0/0 1 2 3 2 3 0 0 0 -4 5 7
Ben Saraf 29 10/20 0/6 2/2 1 2 3 5 3 2 2 0 -2 22 20
Malachi Smith 29 7/9 3/4 1/1 1 1 2 4 2 2 0 0 -3 18 24
Tyson Etienne 13 5/6 4/4 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 14 14
Chaney Johnson 17 1/3 1/1 4/4 1 2 3 3 5 0 1 1 1 7 11
Ochai Agbaji 9 1/1 0/0 1/1 1 0 1 1 1 0 0 0 -6 3 5
E.J. Liddell 29 0/5 0/3 1/2 0 2 2 4 3 0 0 2 -1 1 3
Total 46/88 14/34 16/20 7 18 25 30 26 7 7 4 122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DEN128
POR112
SAC126
BRO122
NYK145
WAS113
BOS92
MIN102
PHO120
TOR98

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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