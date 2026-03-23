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Une soirée à oublier pour les Raptors

Publié le 23/03/2026 à 12:08 Twitter Facebook

NBA – Toronto a manqué son déplacement à Phoenix. Sans conséquence immédiate au classement certes, mais avec l’idée qu’il ne faut plus vivre des sorties aussi ratées.

Le « road trip » des Raptors prend un mauvais virage car, après la victoire à Chicago, deux défaites viennent d’arriver, à Denver et Phoenix. Dans l’Arizona, les Canadiens sont passés totalement à côté de la rencontre, sauf pendant deux minutes en deuxième quart-temps, avec un 12-0. Pour le reste, les Suns ont survolé les débats et gagné de 22 points.

« Un match à oublier, tout simplement », réagit Scottie Barnes. « Ils ont été bons pour commencer avec un sens de l’urgence. Ils voulaient vraiment ce match et ont joué dur. Ils ont été dedans dès le début. »

Tout le contraire de Toronto donc, où les défaillances individuelles ont été nombreuses : Jakob Poeltl, Jamal Shead et Brandon Ingram ont inscrit, à eux trois, seulement 8 points à 4/17 au shoot !

« C’est toute l’équipe, ça ne peut pas être un seul joueur », tempère néanmoins Darko Rajakovic. « On gagne collectivement, on perd collectivement. On ne veut jamais pointer du doigt un joueur. C’est toute l’équipe qui n’a pas fait assez et n’a pas assez respecté son adversaire. »

« On sait que c’est très serré au classement. On prefere être en playoffs qu’en play-in »

Mais pourquoi les Raptors ont-ils raté la marche, en jouant avec si peu d’énergie ? « J’aimerais avoir la réponse », glisse le coach. « J’ai tout essayé, j’ai tenté plein de choses et ça a échoué. On n’avait rien dans ce match. »

Cela peut arriver de rater une rencontre dans la longue saison régulière. Sauf que, à trois semaines de la fin de la saison régulière, ce n’est vraiment pas le bon moment. Heureusement pour les Canadiens, les concurrents dans la course aux playoffs ne jouaient pas dimanche, donc aucune conséquence directe au classement. Mais ce n’est qu’un répit de courte durée. Les Hornets, pourtant à la dixième place, ne sont qu’à 2.5 victoires de retard sur Toronto, actuellement cinquième. La place en playoffs est donc loin d’être assurée et le risque d’un « play-in » est réel.

« Ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps. C’est rafraîchissant », commente Brandon Ingram, sur la perspective de jouer un premier tour qui attend la franchise depuis 2022. « Mais à ce stade de la saison, tout cela fait partie de l’apprentissage dont on a besoin pour avancer. C’est la dernière fois qu’on aborde un match sans être préparé, sans énergie. On sait que c’est très serré au classement. On prefere être en playoffs qu’en play-in. »

Les Raptors termineront leur série de déplacements à Utah ce lundi soir, puis mercredi à Los Angeles pour affronter les Clippers.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Ingram 68 34:02 47.2 37.6 81.8 0.8 4.8 5.6 3.7 2.5 0.8 0.7 2.0 21.6
Rj Barrett 46 30:07 49.6 34.5 71.0 0.9 4.5 5.4 3.2 1.7 0.8 0.3 2.5 18.9
Scottie Barnes 68 34:05 50.1 29.4 83.3 2.0 5.8 7.8 5.4 2.6 1.4 1.5 2.8 18.6
Immanuel Quickley 67 32:27 44.5 37.4 82.1 0.5 3.5 4.1 6.0 1.5 1.3 0.1 2.0 16.9
Sandro Mamukelashvili 68 21:43 51.3 36.5 75.8 1.4 3.4 4.8 1.9 0.8 0.7 0.5 1.9 10.7
Jakob Poeltl 35 25:38 69.5 0 64.5 2.7 4.8 7.6 2.1 1.3 0.8 0.7 3.2 10.4
Collin Murray-boyles 47 22:15 55.7 35.4 65.3 2.4 2.5 5.0 2.0 1.1 0.9 0.9 2.5 7.8
Ja'kobe Walter 60 19:05 43.3 37.9 83.6 0.7 1.6 2.4 1.1 0.5 1.0 0.2 2.1 6.8
Jamal Shead 70 21:57 36.3 31.3 76.0 0.4 1.6 1.9 5.1 1.3 0.9 0.2 2.0 6.5
Gradey Dick 65 14:59 42.0 30.6 88.0 0.6 1.5 2.1 0.7 0.6 0.6 0.1 1.4 6.3
Ochai Agbaji 42 15:29 42.4 18.5 86.2 0.8 1.5 2.3 0.7 0.5 0.4 0.3 1.8 4.3
A.j. Lawson 14 7:51 39.0 36.4 100.0 0.5 1.1 1.6 0.2 0.3 0.3 0.2 1.1 3.5
Jamison Battle 52 8:46 49.6 41.1 70.0 0.3 1.2 1.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.7 3.1
Alijah Martin 16 6:23 35.3 21.4 81.3 0.4 0.5 0.9 0.5 0.3 0.4 0.2 0.6 2.5
Trayce Jackson-davis 10 4:54 38.5 0 50.0 1.5 1.0 2.5 0.5 0.2 0.3 0.2 0.0 1.7
Jonathan Mogbo 30 6:14 54.3 0 50.0 0.6 1.0 1.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.6 1.4
Garrett Temple 18 3:20 25.0 22.2 66.7 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 0.3 0.8
Mo Bamba 2 3:00 0.0 0 0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0
Chucky Hepburn 2 6:30 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0

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Betting Content Writer Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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