La Giannis Freak 8 a fait ses premiers pas ces dernières semaines, le « Greek Freak » ayant porté un premier coloris en rose et doré à l’occasion de son retour sur les parquets au début du mois. Mais le modèle ne sortira pas sur le marché mondial avant le début août.

La Giannis Freak 7 reste ainsi plus que jamais sur le devant de la scène pour cette fin de saison, même s’il faudra faire sans les exploits de Giannis Antetokounmpo ménagé depuis une semaine suite à une alerte au genou, alors que les Bucks se dirigent vers une saison blanche, sans playoffs, une première pour la franchise de Milwaukee depuis dix ans.

C’est donc la sortie du coloris «Light Aqua», dixième coloris de la Giannis Freak 7, qui fait l’actualité en ce début de semaine. On retrouve une tige « Light Aqua » couleur bleu turquoise, reposant sur une semelle extérieure habillée d’un marbré blanc et bleu ciel. A noter comme touches d’originalité le col ressortant d’un bleu plus foncé, le « Swoosh » ressortant d’un dégradé entre bleu et rouge d’un côté, et rouge de l’autre, ou encore le logo de Giannis Antetokounmpo en doré sur la languette. La tige dispose également de touches phosphorescentes, qui brillent dans l’obscurité.

La Giannis Freak 7 « Light Aqua » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 115 euros.