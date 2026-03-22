Dylan Harper, l’autre pépite en formation des Spurs

Il est évidemment trop tôt pour faire un parallèle entre le jeune James Harden et Dylan Harper, mais les deux arrières ont beaucoup de points communs. Comme celui d’avoir été draftés très haut pour être remplaçant d’une grosse cylindrée, d’être gauchers, mais aussi de répondre présent lorsqu’on les titularise.

Samedi, Dylan Harper a ainsi appris, quelques minutes avant la rencontre face aux Pacers, qu’il serait titulaire. Une première pour lui en NBA. « Le coach est venu et m’a dit : ‘Tu défends (Andrew) Nembhard’ » raconte le rookie. « On en est à 70 matchs, mais une première titularisation, ça rend un peu nerveux. C’est quelque chose dont on rêve quand on est enfant… Mais une fois l’entre-deux passé, tout s’est bien passé. »

Et ça s’est même très bien passé puisque Dylan Harper termine meilleur marqueur des Spurs avec 24 points à 9 sur 13 aux tirs, pour une cinquième victoire d’affilée des Spurs. Keldon Johnson lui a tout de même fait quelques reproches, sur la partie défensive.

« Il peut être plus précis » rapporte le 6e homme des Spurs. « Il peut être en meilleure forme. Ce sont des critiques pointilleuses quand on regarde la production, mais il peut être tellement bon. Son potentiel et son parcours dépendent de lui, et je n’essaie pas de vous embobiner. Je suis tout à fait sérieux. Je veux juste qu’il soit meilleur en défense en transition. C’est un garçon vraiment, vraiment intelligent avec de très bons instincts, donc c’est probablement plus facile pour lui que pour la plupart des joueurs de 19, 20 ans… »

Heureux d’être dans une « franchise familiale »

Mêmes critiques de la part de Mitch Johnson, qui lui a reproché d’avoir oublié Andrew Nembhard dans son dos. Mais c’est ce que demande Dylan Harper car il a toujours eu son père et sa mère sur son dos.

« J’ai été coaché à la dure toute ma vie, et je pense que si je veux être le meilleur joueur possible, je dois être coaché à la dure. Venir travailler chaque jour, je n’aime peut-être pas ça, mais je sais au fond de moi que c’est ce qu’il y a de mieux pour moi » répond-il, avant de vanter les qualités des Spurs. « Nous sommes deuxièmes à l’Ouest, mais pour moi, nous sommes la meilleure équipe en NBA. J’ai été drafté par une franchise aussi familiale, et n’importe quel rookie voudrait venir ici. Des dirigeants à tout en bas, tout le monde est très professionnel et tout le monde est très généreux et impliqué dans tout. Donc c’est vraiment facile pour moi avec les vétérans qui m’entourent. »

Comme par exemple De’Aaron Fox qui ne tarit pas d’éloges sur son jeune coéquipier. « Il est énorme pour nous, et si nous en sommes là, il en est pour une grand part. Il n’y a aucune baisse de niveau quand on fait entrer notre banc, et c’est pour ça que nous sommes si bons. On peut envoyer des vagues, en attaque comme en défense. »

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 58 22:18 49.1 30.4 74.5 0.7 2.7 3.4 3.8 1.9 0.8 1.4 0.3 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.