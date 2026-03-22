Devin Booker diminué, les Suns ont du mal à se remettre dans le droit chemin

Mardi 10 mars, Devin Booker et sa bande venaient s’imposer sans difficulté sur le parquet des Bucks. Une large victoire qui confirmait la bonne dynamique des Suns et pouvait laisser présager une solide fin de saison. Seulement dix jours plus tard, l’ambiance a complètement changé.

La nuit passée, les Suns accueillaient la même équipe de Milwaukee, cette fois privée de Giannis Antetokounmpo et qui n’a quasiment plus aucune chance d’accéder aux phases finales. Et les hommes de Jordan Ott n’ont pas été en mesure de s’imposer face à la formation portée par Ryan Rollins (26 points, 10 rebonds et 7 passes).

« Je pense vraiment que ce deuxième quart-temps ne nous ressemblait pas. J’ai trouvé que dans le premier, surtout défensivement, notre exécution et notre approche étaient les bonnes. On n’a pas été capables de maintenir ça, pour une raison ou pour une autre. Ensuite, dans le quatrième quart, […] défensivement, on avait des choses à verrouiller. C’est un thème récurrent, c’est certain », analyse le coach.

Après avoir pris un bon départ (26-15), les locaux ont encaissé 42 points dans la seconde période. Puis dans le final, ils n’ont pas été en mesure de signer le « run » qui aurait mis les Bucks à l’écart. Les difficultés d’exécution offensive ont été un autre « thème » de leur soirée, à l’instar d’un Devin Booker limité à 14 points à 4/17.

Le leader des Suns est visiblement diminué par sa cheville, touchée en toute fin de match face aux Spurs. « Quel que soit le problème, il jouerait. Évidemment, on a tous vu la dernière action à San Antonio. C’est la période de l’année qui veut ça. Il est prêt à tout, il sait dans quelle phase de la saison on est et l’importance de ces matchs. Alors il va sur le terrain et il donne tout ce qu’il a dans le ventre », défend son coach.

Une grosse fatigue collective

Ce dernier se demande comment, dans le quatrième quart-temps, ses coéquipiers peuvent l’aider davantage, notamment lorsqu’il est pris à deux. Jalen Green remarque que les Suns auraient dû « tuer » leurs adversaires dans ce contexte.

« On va analyser ça, mais c’est simplement la période de l’année qui veut ça. C’est certain, tout le monde a mal, tout le monde est fatigué ou un peu amoché. Mais personne ne viendra nous sauver », reprend Jordan Ott, privé cette nuit de Grayson Allen (genou), Royce O’Neale (genou), Dillon Brooks (main) et Mark Williams (pied).

Avec ce nouveau revers, les Suns en sont à cinq défaites de rang – leur pire série de la saison – avant de recevoir les Raptors, puis en « back-to-back », les Nuggets et le Jazz.

« On sent vraiment que notre approche est la bonne, on n’est pas loin. Mais c’est cette période de l’année qui veut ça : il faut trouver un moyen de récupérer, de se régénérer, pour revenir, et tout recommencer demain soir. L’équipe qui débarque ici n’en a rien à faire de notre état. Donc on doit trouver du jus, de l’énergie. Peu importe qui on envoie sur le terrain, on serre les lacets, on y va, on donne tout ce qu’on peut, on joue selon notre identité et on voit ce qui se passe », réclame le coach.

La « bonne » nouvelle pour sa formation et lui est que Phoenix (39 victoires – 32 défaites) est bien accroché à la 7e place, avec quatre victoires d’avance sur les Clippers et les Blazers (35 victoires – 36 défaites). En cas de vraisemblable play-in, les Suns disposeraient donc de l’avantage du terrain.