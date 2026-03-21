En seulement deux ans, les Pistons ont changé de dimension

En s’imposant face aux Warriors, les Pistons sont devenus la première équipe de la Conférence Est à valider son billet pour les playoffs 2026.

Une qualification qui symbolise à elle seule l’évolution spectaculaire de Detroit en seulement deux ans. À l’issue de la saison 2023/24, la franchise était la pire de la ligue, avec 14 victoires pour 68 défaites. Aujourd’hui, elle trône en tête de la Conférence Est, alors qu’il reste encore une dizaine de matchs à disputer.

Pour grimper aussi rapidement dans la hiérarchie, les Pistons se sont d’abord construits une véritable identité défensive. Cette saison, l’équipe de Motor City possède ainsi la deuxième meilleure défense de la ligue, avec seulement 108.4 points encaissés pour 100 possessions !

Cette solidité s’est encore vérifiée contre Golden State. Malgré les absences de plusieurs cadres, dont Cade Cunningham et Isaiah Stewart, les hommes de JB Bickerstaff ont étouffé l’attaque californienne. Les Warriors ont perdu 25 ballons, tandis qu’Ausar Thompson a terminé avec sept interceptions, un record personnel.

Une identité trouvée

« Avoir une identité, c’est essentiel », explique Duncan Robinson. « Nous savons ce que nous devons faire, soir après soir, pour gagner. Nous avons besoin de joueurs sur lesquels nous appuyer. Cade est évidemment notre leader, mais Jalen [Duren] commence lui aussi à prendre cette dimension. C’est vraiment plaisant. »

Cette nouvelle culture a été instaurée par JB Bickerstaff, arrivé à l’été 2024. Alors que les Pistons restaient sur cinq saisons consécutives à moins de 23 victoires, Detroit a remporté 44 matchs dès la première année de l’ancien entraîneur des Cavaliers. Le club a ainsi retrouvé les playoffs, même si son parcours s’était arrêté dès le premier tour face aux Knicks. Cette saison, les coéquipiers de Cade Cunningham ont déjà franchi la barre des 50 victoires.

« C’est un vrai bonheur de les entraîner », confie JB Bickerstaff. « Je me sens chanceux chaque jour de pouvoir travailler avec eux. Leur envie de progresser nous permet d’avancer et de rester concentrés. L’état d’esprit avec lequel ils jouent chaque soir est vraiment unique. »

Pour se relever, les Pistons sont restés unis malgré les épreuves. Plusieurs joueurs actuels étaient déjà là lorsque la franchise traversait les heures les plus sombres, à l’image de Cade Cunningham, Jalen Duren ou encore Ausar Thompson. Ce dernier, drafté en 2023, a ainsi connu une première saison particulièrement difficile, marquée par une série de 28 défaites consécutives, un triste record NBA.

Des cadres passés par toutes les étapes

Aujourd’hui, ces trois joueurs sont devenus des éléments majeurs de l’une des meilleures équipes de la ligue, avec l’ambition de réussir un vrai parcours en playoffs.

« Nous n’avons jamais rien lâché. Même lorsque nous n’avons gagné que 14 matchs, nous avons continué à progresser, encore et encore », se souvient Ausar Thompson. « L’équipe a changé, bien sûr, mais beaucoup de joueurs déjà présents à cette époque ont encore un rôle important aujourd’hui. »

Avec leur qualification désormais assurée, les Pistons doivent maintenant sécuriser la première place à l’Est. Si Detroit (51 victoires – 19 défaites) possède une avance sur Boston (47-23), le récent pneumothorax de Cade Cunningham pourrait compliquer la fin de saison dans le Michigan. Quoi qu’il arrive, même en cas de léger recul d’ici la fin de l’exercice, cette saison régulière 2025/26 restera déjà comme une grande réussite.

« Je sais que beaucoup de gens ont de très grandes attentes, mais j’aime aussi prendre du recul et me dire : ‘Waouh, nous avons déjà accompli énormément de choses’ », tempère Jalen Duren. « Ce n’est pas finir, mais quand je vois tout le chemin parcouru, je suis fier de chacune des personnes qui a participé à cette aventure. »