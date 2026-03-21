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Les Pistons enchaînent sans trembler contre les Warriors

Publié le 21/03/2026 à 6:20 Twitter Facebook

NBA – Comptant jusqu’à 24 points d’avance, les Pistons l’ont facilement emporté face à des Warriors toujours diminués (115-101).

pistons warriors

Face à des Pistons privés de Cade Cunningham, De’Anthony Melton (14 points) et les Warriors terminent le premier quart-temps sur un 15-3 pour virer en tête (26-21). Detroit inverse cependant la tendance avant la mi-temps. Profitant des nombreuses pertes de balle de Golden State, les hommes de JB Bickerstaff passent à l’offensive. Duncan Robinson (11 points) règle la mire, Daniss Jenkins (22 points, 8 passes, 7 rebonds) est omniprésent, et Paul Reed (15 points, 6 rebonds) domine à l’intérieur pour donner sept points d’avance aux Pistons (57-50).

Le troisième quart-temps est une copie conforme du second. La défense de Detroit provoque sept ballons perdus et les transforme en 14 points. Derrière un bel effort collectif, les Pistons infligent un 21-7 à leur adversaire pour passer à +19 (80-61). Gui Santos (13 points, 5 rebonds, 5 passes) et Brandin Podziemski (15 points, 6 rebonds) tentent de relancer la machine, mais le mal est fait.

Jusqu’ici discret, Jalen Duren (23 points, 6 rebonds) vient anéantir les minces espoirs de Golden State sur un alley-oop autoritaire. Detroit enchaîne une deuxième victoire sans Cunningham pour garder la tête de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Ausar Thompson et la défense de Detroit sans pitié. L’arrière-ailier de Detroit a volé sept ballons cette nuit, contribuant aux 27 pertes de balles de Golden State (leur record de la saison). Les Pistons ont capitalisé sur ses bévues en marquant 32 points. Ils ont également limité les Warriors à seulement 44 points dans la raquette. À l’inverse, avec 74 de leurs 115 points dans la peinture, les Pistons ont fait ce qu’ils ont voulu.

La belle histoire de Daniss Jenkins continue. Le meneur remplaçant des Pistons profite de l’absence de Cade Cunningham pour briller. Ce n’est toutefois pas nouveau. Alors qu’il avait commencé la saison avec un «two-way contract», Jenkins a dépassé toutes les attentes et a logiquement été récompensé par un contrat de deux ans. Cette nuit, il a frôlé le premier triple-double de sa carrière (22 points, 8 passes, 7 rebonds) et son énergie a permis aux Pistons de se mettre dans le match en deuxième quart-temps, puis de prendre le large après la pause.

Inquiétude pour Kristaps Porzingis. Il y a deux jours, le nouveau pivot des Warriors annonçait qu’il se sentait en plein possessions de ses moyens. Il a malheureusement du quitter ses coéquipiers en fin de deuxième quart temps, souffrant du bas du dos après seulement dix minutes sur le terrain. Le Letton n’est pas revenu en jeu et il ne sera surement pas de la partie lors du back-to-back de Golden State à Atlanta.

Detroit Pistons / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Duren 21 8/12 0/0 7/9 2 4 6 1 5 1 2 0 14 23 23
Daniss Jenkins 38 7/12 1/3 7/7 2 5 7 8 1 1 3 0 13 22 30
Tobias Harris 25 6/10 1/1 0/0 1 5 6 5 3 1 1 0 29 13 20
Duncan Robinson 29 4/9 2/6 1/2 0 1 1 2 4 2 0 0 37 11 10
Ausar Thompson 25 4/9 0/1 0/2 0 3 3 4 2 7 5 1 17 8 11
Paul Reed 23 6/12 0/3 3/6 3 3 6 3 0 2 0 1 6 15 18
Ronald Holland II 22 5/6 0/1 1/2 0 1 1 0 2 1 1 1 -26 11 11
Caris LeVert 21 2/9 0/3 1/1 1 1 2 5 2 1 1 1 1 5 6
Javonte Green 20 2/3 1/2 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 -14 5 7
Tolu Smith 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -6 2 3
Chaz Lanier 12 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -2
Total 45/85 5/21 20/29 9 26 35 29 20 16 13 4 115
Golden State Warriors / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandin Podziemski 30 4/10 2/4 5/6 0 6 6 3 1 1 2 1 -6 15 17
De'Anthony Melton 23 5/14 2/6 2/3 1 3 4 0 0 0 4 1 -21 14 5
Gui Santos 30 4/10 1/4 4/4 0 5 5 5 3 0 3 0 -3 13 14
Kristaps Porzingis 11 1/5 1/4 2/2 0 3 3 0 1 0 1 2 -6 5 5
Draymond Green 22 0/2 0/2 0/0 1 4 5 6 2 1 4 1 -15 0 7
Gary Payton II 25 6/8 1/2 1/2 0 3 3 3 2 1 1 0 -3 14 17
Will Richard 28 4/5 1/2 2/2 0 1 1 0 3 1 2 0 -4 11 10
LJ Cryer 16 3/6 3/5 1/1 0 0 0 1 1 1 2 0 2 10 7
Omer Yurtseven 21 3/7 0/0 2/6 6 0 6 2 3 1 3 0 2 8 6
Pat Spencer 23 3/6 0/3 0/0 1 3 4 2 0 0 2 0 -8 6 7
Malevy Leons 11 2/3 1/1 0/0 1 0 1 1 1 0 1 0 -8 5 5
Total 35/76 12/33 19/26 10 28 38 23 17 6 25 5 101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO92
NYK93
DET115
GSW101
HOU117
ATL95
MEM112
BOS117
MIN104
POR108
DEN121
TOR115

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