Les Pistons enchaînent sans trembler contre les Warriors

Face à des Pistons privés de Cade Cunningham, De’Anthony Melton (14 points) et les Warriors terminent le premier quart-temps sur un 15-3 pour virer en tête (26-21). Detroit inverse cependant la tendance avant la mi-temps. Profitant des nombreuses pertes de balle de Golden State, les hommes de JB Bickerstaff passent à l’offensive. Duncan Robinson (11 points) règle la mire, Daniss Jenkins (22 points, 8 passes, 7 rebonds) est omniprésent, et Paul Reed (15 points, 6 rebonds) domine à l’intérieur pour donner sept points d’avance aux Pistons (57-50).

Le troisième quart-temps est une copie conforme du second. La défense de Detroit provoque sept ballons perdus et les transforme en 14 points. Derrière un bel effort collectif, les Pistons infligent un 21-7 à leur adversaire pour passer à +19 (80-61). Gui Santos (13 points, 5 rebonds, 5 passes) et Brandin Podziemski (15 points, 6 rebonds) tentent de relancer la machine, mais le mal est fait.

Jusqu’ici discret, Jalen Duren (23 points, 6 rebonds) vient anéantir les minces espoirs de Golden State sur un alley-oop autoritaire. Detroit enchaîne une deuxième victoire sans Cunningham pour garder la tête de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ausar Thompson et la défense de Detroit sans pitié. L’arrière-ailier de Detroit a volé sept ballons cette nuit, contribuant aux 27 pertes de balles de Golden State (leur record de la saison). Les Pistons ont capitalisé sur ses bévues en marquant 32 points. Ils ont également limité les Warriors à seulement 44 points dans la raquette. À l’inverse, avec 74 de leurs 115 points dans la peinture, les Pistons ont fait ce qu’ils ont voulu.

– La belle histoire de Daniss Jenkins continue. Le meneur remplaçant des Pistons profite de l’absence de Cade Cunningham pour briller. Ce n’est toutefois pas nouveau. Alors qu’il avait commencé la saison avec un «two-way contract», Jenkins a dépassé toutes les attentes et a logiquement été récompensé par un contrat de deux ans. Cette nuit, il a frôlé le premier triple-double de sa carrière (22 points, 8 passes, 7 rebonds) et son énergie a permis aux Pistons de se mettre dans le match en deuxième quart-temps, puis de prendre le large après la pause.

– Inquiétude pour Kristaps Porzingis. Il y a deux jours, le nouveau pivot des Warriors annonçait qu’il se sentait en plein possessions de ses moyens. Il a malheureusement du quitter ses coéquipiers en fin de deuxième quart temps, souffrant du bas du dos après seulement dix minutes sur le terrain. Le Letton n’est pas revenu en jeu et il ne sera surement pas de la partie lors du back-to-back de Golden State à Atlanta.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.