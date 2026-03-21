Nikola Vucevic se maintient en rythme avant de retrouver les Celtics

C’est face aux Mavericks, le 6 mars, que Nikola Vucevic s’est blessé à l’annulaire droit. Et pas qu’un peu puisqu’il s’est fracturé le doigt. Lui qui, sur le coup, imaginait une simple luxation…
« Je ne sais même pas comment cela est arrivé », se souvient-il. « J’ai ressenti une douleur donc j’ai compris que quelque chose n’allait pas. En général, c’est déplacé et on essaie de remettre le doigt en place. »
Là, ce n’était pas possible et le voilà bloqué à l’infirmerie depuis deux semaines. « J’espérais que la radio allait montrer quelque chose de différent, mais c’était une fracture. C’est toujours frustrant de se blesser, mais encore plus vu le timing », poursuit ancien l’ancien du Magic et des Bulls.
Au moment de sa blessure, on parlait d’un mois d’absence. Un nouveau point sur son annulaire sera fait dans une semaine, le 28 mars. Et l’optimisme règne chez le joueur. « Jusqu’à maintenant, je n’ai quasiment pas mal. Tout se passe bien. Le gonflement diminue. J’espère que les examens à trois semaines seront bons. »
Avec l’espoir, évidemment, de revenir avant la fin de la saison régulière pour récupérer un peu de rythme avant les playoffs et jouer un peu plus avec Jayson Tatum. Car, ironie de l’histoire, Nikola Vucevic s’est blessé le soir du retour du champion NBA 2024…
« L’avantage, c’est que je peux continuer de travailler sur les terrains. Ça va m’aider à être en forme physique pour mon retour », annonce-t-il. « J’espère avoir quelques matches avant les playoffs pour reprendre doucement le rythme avec les gars. » Pour enfin dépasser le premier tour de la postseason ?
|Nikola Vučević
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|PHI
|51
|15:55
|45.0
|37.5
|52.9
|1.7
|3.1
|4.8
|0.6
|2.2
|0.4
|0.6
|0.7
|5.5
|2012-13
|ORL
|77
|33:14
|51.9
|0.0
|68.3
|3.5
|8.4
|11.9
|1.9
|2.8
|0.8
|1.8
|1.0
|13.1
|2013-14
|ORL
|57
|31:47
|50.7
|76.6
|3.2
|7.7
|11.0
|1.8
|3.0
|1.1
|2.0
|0.8
|14.2
|2014-15
|ORL
|74
|34:11
|52.3
|33.3
|75.2
|3.2
|7.7
|10.9
|2.0
|3.0
|0.7
|2.0
|0.7
|19.3
|2015-16
|ORL
|65
|31:20
|51.0
|22.2
|75.3
|2.7
|6.2
|8.9
|2.8
|2.7
|0.8
|1.9
|1.1
|18.2
|2016-17
|ORL
|75
|29:37
|46.8
|30.7
|66.9
|2.3
|8.0
|10.4
|2.8
|2.4
|1.0
|1.6
|1.0
|14.6
|2017-18
|ORL
|57
|29:32
|47.5
|31.4
|81.9
|1.8
|7.4
|9.2
|3.4
|2.5
|1.0
|1.9
|1.1
|16.5
|2018-19
|ORL
|80
|31:23
|51.8
|36.4
|78.9
|2.8
|9.2
|12.0
|3.8
|2.0
|1.0
|2.0
|1.1
|20.8
|2019-20
|ORL
|62
|32:14
|47.7
|33.9
|78.4
|2.3
|8.6
|10.9
|3.6
|2.2
|0.9
|1.4
|0.8
|19.6
|2020-21
|CHI
|26
|32:37
|47.1
|38.8
|87.0
|2.3
|9.3
|11.5
|3.9
|2.2
|0.9
|1.7
|0.8
|21.5
|2020-21
|ORL
|44
|34:05
|48.0
|40.6
|82.7
|2.0
|9.8
|11.8
|3.8
|1.8
|1.0
|1.9
|0.6
|24.5
|2021-22
|CHI
|73
|33:07
|47.3
|31.4
|76.0
|1.9
|9.1
|11.0
|3.2
|2.5
|1.0
|1.9
|1.0
|17.6
|2022-23
|CHI
|82
|33:29
|52.0
|34.9
|83.5
|1.9
|9.1
|11.0
|3.2
|2.2
|0.7
|1.7
|0.7
|17.6
|2023-24
|CHI
|76
|34:21
|48.4
|29.4
|82.2
|2.8
|7.8
|10.5
|3.3
|2.5
|0.7
|1.6
|0.8
|18.0
|2024-25
|CHI
|73
|31:12
|53.0
|40.2
|80.5
|2.4
|7.6
|10.1
|3.5
|2.2
|0.8
|1.6
|0.7
|18.5
|2025-26
|BOS
|12
|21:40
|44.5
|35.1
|82.4
|1.7
|5.5
|7.2
|1.8
|1.8
|0.4
|0.9
|0.8
|10.4
|2025-26
|CHI
|48
|30:50
|50.5
|37.6
|83.8
|2.1
|6.9
|9.0
|3.8
|2.0
|0.7
|1.4
|0.6
|16.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.