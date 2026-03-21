Nikola Vucevic se maintient en rythme avant de retrouver les Celtics

C’est face aux Mavericks, le 6 mars, que Nikola Vucevic s’est blessé à l’annulaire droit. Et pas qu’un peu puisqu’il s’est fracturé le doigt. Lui qui, sur le coup, imaginait une simple luxation…

« Je ne sais même pas comment cela est arrivé », se souvient-il. « J’ai ressenti une douleur donc j’ai compris que quelque chose n’allait pas. En général, c’est déplacé et on essaie de remettre le doigt en place. »

Là, ce n’était pas possible et le voilà bloqué à l’infirmerie depuis deux semaines. « J’espérais que la radio allait montrer quelque chose de différent, mais c’était une fracture. C’est toujours frustrant de se blesser, mais encore plus vu le timing », poursuit ancien l’ancien du Magic et des Bulls.

Au moment de sa blessure, on parlait d’un mois d’absence. Un nouveau point sur son annulaire sera fait dans une semaine, le 28 mars. Et l’optimisme règne chez le joueur. « Jusqu’à maintenant, je n’ai quasiment pas mal. Tout se passe bien. Le gonflement diminue. J’espère que les examens à trois semaines seront bons. »

Avec l’espoir, évidemment, de revenir avant la fin de la saison régulière pour récupérer un peu de rythme avant les playoffs et jouer un peu plus avec Jayson Tatum. Car, ironie de l’histoire, Nikola Vucevic s’est blessé le soir du retour du champion NBA 2024…

« L’avantage, c’est que je peux continuer de travailler sur les terrains. Ça va m’aider à être en forme physique pour mon retour », annonce-t-il. « J’espère avoir quelques matches avant les playoffs pour reprendre doucement le rythme avec les gars. » Pour enfin dépasser le premier tour de la postseason ?

Nikola Vučević Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHI 51 15:55 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33:14 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 31:47 50.7 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34:11 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31:20 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29:37 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 29:32 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31:23 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32:14 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 CHI 26 32:37 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2020-21 ORL 44 34:05 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2021-22 CHI 73 33:07 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 33:29 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34:21 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31:12 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 BOS 12 21:40 44.5 35.1 82.4 1.7 5.5 7.2 1.8 1.8 0.4 0.9 0.8 10.4 2025-26 CHI 48 30:50 50.5 37.6 83.8 2.1 6.9 9.0 3.8 2.0 0.7 1.4 0.6 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.