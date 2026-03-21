Tim Hardaway Jr, le 6e titulaire des Nuggets

Même si Jamal Murray et Nikola Jokic ont fait le job, et ont même été décisifs en fin de match, le MVP de la victoire face aux Raptors est pour beaucoup Tim Hardaway Jr. En sortie de banc, le shooteur plante 23 points en 28 minutes, et c’est lui, dans le 4e quart-temps, qui renverse le cours du match avec trois paniers primés avant d’attaquer le « money time ».

Pourtant, le 6e homme de Denver était au creux de la vague avec son 2 sur 18 aux tirs sur les deux derniers matches.

« C’est à la fois incroyable et fou », estime David Adelman, à propos de la confiance de son joker. « Son niveau de confiance ne vacille jamais, et c’est un talent que nous aimerions tous avoir dans certains aspects de la vie. En basket, c’est ce qu’il a. Il est convaincu qu’après un tir manqué, les cinq suivants vont rentrer. C’est un joueur à qui on donne le feu vert. Je ne sourcillerai jamais s’il prend un tir. Il peut, sur certaines soirées, faire basculer un match à lui seul. »

Ce fut le cas cette nuit, et Tim Hardaway Jr. rappelle que lorsqu’on a un papa ancien All-Star et récent Hall Of Famer, on supporte une pression supplémentaire très jeune, qui exige d’avoir une grosse confiance en soi. Mais c’est aussi un soutien hors pair quand on pense que tout va mal.

Jamal Murray vote pour lui pour le «Sixth Man Award»

« Très jeune, j’ai un peu eu les réponses à cette épreuve en regardant jouer mon père », confie-t-il après la victoire des Nuggets. « Le fait de pouvoir appeler quelqu’un à tout moment, ça aide vraiment énormément, surtout quand je vis des matchs comme les deux précédents avant celui-ci. Il faut juste aller sur le terrain avec une confiance totale, parce que le ballon va revenir vers vous, que vous le vouliez ou pas, surtout quand vous vous y attendez le moins. Donc il faut être prêt dans ces moments-là. »

Possible candidat au trophée de meilleur 6e homme avec ses 14 points de moyenne chez un postulant au titre, Tim Hardaway Jr. a reçu le soutien de Jamal Murray dans la course au « Sixth Man Award ».

« Je ne comprends pas comment il n’est pas dans la course. Il marque par séries, il défend, il apporte de l’intensité, il est physique. Il ne fait pas que rentrer des tirs » souligne le meneur All-Star. « Il fait beaucoup de choses. Il parle, il est impliqué dans le jeu, dans chaque action, dans chaque tir, dans chaque opportunité. C’est un titulaire sur le terrain. Il entre en jeu et sait exactement quoi faire, et il sait où on va le trouver. Il est prêt pour ça, et il l’est depuis le début. »

Tim Hardaway Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 NY 81 23:09 42.8 36.3 82.8 0.2 1.3 1.5 0.8 1.8 0.5 0.6 0.1 10.2 2014-15 NY 70 24:01 38.9 34.2 80.1 0.2 2.1 2.2 1.8 1.7 0.3 1.2 0.2 11.5 2015-16 ATL 51 16:56 43.0 33.6 89.3 0.1 1.5 1.7 1.0 0.9 0.4 0.5 0.1 6.4 2016-17 ATL 79 28:06 45.5 35.7 76.6 0.4 2.4 2.8 2.3 1.3 0.7 1.3 0.2 14.5 2017-18 NY 57 33:04 42.1 31.7 81.6 0.6 3.4 3.9 2.7 2.2 1.1 1.6 0.2 17.5 2018-19 DAL 19 29:22 40.4 32.1 76.7 0.4 2.8 3.2 1.9 1.8 0.6 1.3 0.1 15.5 2018-19 NY 46 32:35 38.8 34.7 85.4 0.6 2.9 3.5 2.7 2.3 0.9 1.8 0.1 19.1 2019-20 DAL 71 29:27 43.4 39.8 81.9 0.4 2.9 3.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 15.8 2020-21 DAL 70 28:21 44.7 39.1 81.6 0.3 3.0 3.3 1.8 1.6 0.4 0.9 0.2 16.6 2021-22 DAL 42 29:39 39.4 33.6 75.7 0.3 3.4 3.7 2.2 1.8 0.9 0.8 0.1 14.2 2022-23 DAL 71 30:19 40.1 38.5 77.0 0.3 3.2 3.5 1.8 1.7 0.7 0.8 0.2 14.4 2023-24 DAL 79 26:50 40.2 35.3 85.2 0.3 2.9 3.2 1.8 1.3 0.5 0.9 0.1 14.4 2024-25 DET 77 27:58 40.6 36.8 85.5 0.2 2.1 2.4 1.6 1.2 0.5 0.6 0.1 11.0 2025-26 DEN 69 27:03 45.0 40.3 81.0 0.2 2.4 2.6 1.4 1.2 0.5 0.6 0.1 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.