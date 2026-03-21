Les Nuggets donnent une leçon de « clutch attitude » aux Raptors

Très irréguliers depuis le All-Star Break, les Nuggets ont attendu la toute fin de match pour signer un 6-0, et s’imposer 121-115 face à des Raptors qui comptaient une dizaine de points d’avance à l’entame du dernier quart-temps.

Quasi au complet, les Nuggets abordent ce match face aux Raptors avec l’objectif d’effacer cette défaite largement évitable à Memphis. Sauf que dès le début de la rencontre, Toronto met la main sur le match avec un très bon Jakob Poeltl. Les Raptors passent un 11-0 avec de l’alternance, de la vitesse et de l’agressivité. Il faut attendre le réveil de Jamal Murray pour que les Nuggets recollent au score et à la fin du 1er quart-temps, les Raptors mènent 30-27.

Bonne nouvelle pour David Adelman, ses joueurs se mettent enfin à défendre avec Bruce Brown pour montrer l’exemple. Les Nuggets passent devant (50-49), et Nikola Jokic parvient enfin à se défaire des griffes de Scottie Barnes. Cam Johnson est là pour faire le spectacle, les Raptors ratent la cible, même aux lancers-francs, et à la pause, Denver mène 57-53.

Cependant, au retour des vestiaires, Toronto change de rythme. Grâce à une adresse exceptionnelle (13 sur 15 aux tirs en début de seconde période), les Raptors reprennent le contrôle du match et creusent un écart significatif : 83-72. Denver apparaît alors en difficulté, accumulant les pertes de balle et manquant d’énergie. Les Nuggets perdent ainsi cinq ballons dans le 3e quart-temps, soit la moitié de leur total du match.

Le salut par du «small ball»

Au début du quatrième quart-temps, les Nuggets sont toujours menés (94-85), mais un changement tactique va tout relancer. L’entraîneur David Adelman opte pour un cinq plus petit et plus mobile, qui dynamise le jeu. Cette configuration, combinée à l’apport du banc, initie une remontée progressive.

Le tournant intervient lorsque Tim Hardaway Jr., particulièrement inspiré derrière l’arc, inscrit plusieurs tirs à 3-points décisifs. Il égalise d’abord (101-101), puis donne l’avantage à Denver avec un tir primé à un peu plus de cinq minutes de la fin. Son impact dans ce dernier quart-temps (9 points) est déterminant et réveille le public de la Ball Arena.

Malgré cette remontée, le match reste très serré dans les dernières minutes. Toronto recolle au score (115-115) à une minute de la fin, notamment grâce à Jakob Poeltl. Mais les Nuggets font preuve de sang-froid dans le money time : Nikola Jokic inscrit le panier décisif à environ 45 secondes du terme, avant que Jamal Murray et Aaron Gordon ne sécurisent la victoire sur la ligne des lancers-francs. Denver termine ainsi sur un run final de 6-0, scellant une victoire 121-115.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jokic bien contenu. Même s’il n’a pas eu son impact habituel, Nikola Jokic frôle un nouveau triple-double avec 22 points, 9 passes et 8 rebonds. Il inscrit aussi un panier décisif, mais on retiendra qu’il a été bien défendu par Scottie Barnes, et il lui aura fallu attendre une mi-temps pour se défaire de ses griffes.

– Hardaway Jr. change la donne. C’est le MVP côté Nuggets par son adresse dans le dernier quart-temps. Un vrai rôle de 6e homme, déjà essentiel dans le 2e quart-temps pour épauler Bruce Brown, et donc décisif dans le «money time».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.