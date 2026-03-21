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Les Nuggets donnent une leçon de « clutch attitude » aux Raptors

Publié le 21/03/2026 à 6:58 Twitter Facebook

NBA – Avec 31 points de Jamal Murray et un gros passage de Tim Hardaway Jr, les Nuggets renversent les Raptors dans les dernières minutes.

jamal murray raptors nuggetsTrès irréguliers depuis le All-Star Break, les Nuggets ont attendu la toute fin de match pour signer un 6-0, et s’imposer 121-115 face à des Raptors qui comptaient une dizaine de points d’avance à l’entame du dernier quart-temps.

Quasi au complet, les Nuggets abordent ce match face aux Raptors avec l’objectif d’effacer cette défaite largement évitable à Memphis. Sauf que dès le début de la rencontre, Toronto met la main sur le match avec un très bon Jakob Poeltl. Les Raptors passent un 11-0 avec de l’alternance, de la vitesse et de l’agressivité. Il faut attendre le réveil de Jamal Murray pour que les Nuggets recollent au score et à la fin du 1er quart-temps, les Raptors mènent 30-27.

Bonne nouvelle pour David Adelman, ses joueurs se mettent enfin à défendre avec Bruce Brown pour montrer l’exemple. Les Nuggets passent devant (50-49), et Nikola Jokic parvient enfin à se défaire des griffes de Scottie Barnes. Cam Johnson est là pour faire le spectacle, les Raptors ratent la cible, même aux lancers-francs, et à la pause, Denver mène 57-53.

Cependant, au retour des vestiaires, Toronto change de rythme. Grâce à une adresse exceptionnelle (13 sur 15 aux tirs en début de seconde période), les Raptors reprennent le contrôle du match et creusent un écart significatif : 83-72. Denver apparaît alors en difficulté, accumulant les pertes de balle et manquant d’énergie. Les Nuggets perdent ainsi cinq ballons dans le 3e quart-temps, soit la moitié de leur total du match.

Le salut par du «small ball»

Au début du quatrième quart-temps, les Nuggets sont toujours menés (94-85), mais un changement tactique va tout relancer. L’entraîneur David Adelman opte pour un cinq plus petit et plus mobile, qui dynamise le jeu. Cette configuration, combinée à l’apport du banc, initie une remontée progressive.

Le tournant intervient lorsque Tim Hardaway Jr., particulièrement inspiré derrière l’arc, inscrit plusieurs tirs à 3-points décisifs. Il égalise d’abord (101-101), puis donne l’avantage à Denver avec un tir primé à un peu plus de cinq minutes de la fin. Son impact dans ce dernier quart-temps (9 points) est déterminant et réveille le public de la Ball Arena.

Malgré cette remontée, le match reste très serré dans les dernières minutes. Toronto recolle au score (115-115) à une minute de la fin, notamment grâce à Jakob Poeltl. Mais les Nuggets font preuve de sang-froid dans le money time : Nikola Jokic inscrit le panier décisif à environ 45 secondes du terme, avant que Jamal Murray et Aaron Gordon ne sécurisent la victoire sur la ligne des lancers-francs. Denver termine ainsi sur un run final de 6-0, scellant une victoire 121-115.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jokic bien contenu. Même s’il n’a pas eu son impact habituel, Nikola Jokic frôle un nouveau triple-double avec 22 points, 9 passes et 8 rebonds. Il inscrit aussi un panier décisif, mais on retiendra qu’il a été bien défendu par Scottie Barnes, et il lui aura fallu attendre une mi-temps pour se défaire de ses griffes.

Hardaway Jr. change la donne. C’est le MVP côté Nuggets par son adresse dans le dernier quart-temps. Un vrai rôle de 6e homme, déjà essentiel dans le 2e quart-temps pour épauler Bruce Brown, et donc décisif dans le «money time».

Denver Nuggets / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jamal Murray 40 10/18 2/6 9/10 0 5 5 6 2 1 1 0 2 31 33
Nikola Jokic 37 9/14 1/2 3/5 2 6 8 9 5 1 2 1 -2 22 32
Aaron Gordon 29 6/10 1/2 3/5 1 4 5 3 2 0 1 1 -4 16 18
Christian Braun 33 5/9 1/3 0/0 2 2 4 2 4 0 1 0 -8 11 12
Cameron Johnson 31 2/7 0/4 2/3 1 4 5 2 1 2 1 0 7 6 8
Tim Hardaway Jr. 28 8/16 7/10 0/0 2 2 4 0 2 1 2 0 12 23 18
Bruce Brown 21 4/6 2/3 2/2 0 3 3 0 1 0 2 0 13 12 11
Tyus Jones 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1
Spencer Jones 18 0/1 0/0 0/0 1 2 3 4 3 0 0 0 7 0 6
Total 44/81 14/30 19/25 9 29 38 26 20 5 10 2 121
Toronto Raptors / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jakob Poeltl 35 10/14 0/0 3/6 5 6 11 2 4 2 0 0 -2 23 31
Brandon Ingram 36 7/12 1/3 4/6 1 4 5 2 4 0 2 0 2 19 17
RJ Barrett 34 6/14 1/5 5/5 1 4 5 2 3 0 4 1 -4 18 14
Immanuel Quickley 34 6/11 3/7 0/0 0 4 4 8 2 3 1 0 0 15 24
Scottie Barnes 38 7/18 1/6 0/0 1 7 8 8 4 2 2 2 0 15 22
Ja'Kobe Walter 23 4/6 4/5 2/2 1 1 2 2 2 1 0 1 -12 14 18
Sandro Mamukelashvili 14 1/1 0/0 2/2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 4 8
Jamal Shead 21 2/7 0/3 0/1 1 1 2 5 3 0 1 0 -9 4 4
Jamison Battle 5 1/3 0/2 1/1 0 1 1 1 0 0 0 0 -5 3 3
Total 44/86 10/31 17/23 11 29 40 32 24 8 10 4 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO92
NYK93
DET115
GSW101
HOU117
ATL95
MEM112
BOS117
MIN104
POR108
DEN121
TOR115

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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