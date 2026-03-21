Shai Gilgeous-Alexander s’amuse des critiques sur ses lancers-francs

Champion et MVP des Finals en titre, lancé vers son deuxième titre de MVP consécutif en saison régulière, Shai Gilgeous-Alexander souffre pourtant de quelques critiques.

La principale étant liée à ses nombreux passages sur la ligne des lancers-francs, discutables pour certains et exagérés pour d’autres. Qu’en pense d’ailleurs « SGA », le principal concerné ?

« Je comprends pourquoi [les fans] sont frustrés, parce qu’ils supportent telle ou telle équipe », explique-t-il à ce sujet. « [Leurs équipes] jouent contre nous et, ces dernières années, on a eu tendance à les battre. Si on a gagné, c’est parce qu’on a marqué plus de points, donc on a marqué aux lancers-francs, à mi-distance, à 3-points… On a marqué partout. Donc je comprends totalement leur frustration. »

Et de concéder ensuite : « Vous n’entendrez jamais un fan du Thunder se plaindre de mes lancers-francs. Tout comme vous n’entendrez jamais un fan des Nuggets se plaindre de ceux de Nikola Jokic et vous n’entendrez jamais un fan des Lakers se plaindre de ceux de Luka Doncic. Ça fait partie du jeu. Et moi, j’adore ça : ça crée de l’engouement autour du jeu, des rivalités, de l’énergie. C’est ce qui rend la NBA si fun. Honnêtement, le fait que les gens s’en soucient autant, c’est génial, car ça veut dire qu’ils me regardent, que les droits TV augmentent et que je gagne plus d’argent. C’est comme ça que ça marche et c’est vraiment comme ça que je vois les choses. »

Plus tu réussis, plus tu fais parler…

« Meilleur que quiconque pour convaincre les arbitres qu’il est touché », d’après Mike Brown, Shai Gilgeous-Alexander n’est pourtant statistiquement pas le leader en la matière, puisque Luka Doncic (10.3), Giannis Antetokounmpo (9.9) et Deni Avdija (9.2) tentent en moyenne plus de lancers-francs que lui (9.1).

Dans sa carrière, le Canadien n’a même dépassé qu’une seule fois la barre des 10 lancers-francs tentés par match. C’était en 2022/23, mais « personne ne s’en souciait, car on était à la 10e place… », remarque-t-il.

Pour Shai Gilgeous-Alexander, tout ce bruit est en tout cas un faux problème et il sait que, comme tant d’autres grands joueurs avant lui, il doit en passer par cette phase. Ce à quoi le préparait son mentor Chris Paul.

« Tout le monde en NBA passe par une phase où tout le monde l’aime, puis par une phase où tout le monde le déteste. […] Ça fait partie du sport et j’adore ça. C’est le genre de choses dont je rêvais enfant », conclut-il.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 58 33:30 55.1 38.9 89.2 0.5 3.9 4.5 6.6 2.1 1.4 2.1 0.8 31.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.