Dennis Rodman bientôt au Hall of Fame… de la WWE

Dennis Rodman continue d’empiler les distinctions, en mode grand écart. Déjà membre du Hall of Fame du basket, l’ancien trublion des Pistons et des Bulls va désormais rejoindre celui de la WWE, d’après les informations de Shams Charania pour ESPN. L’intronisation est prévue en avril, dans le cadre de la promotion 2026.

Cinq fois champion NBA, Dennis Rodman n’a jamais été un basketteur comme les autres. Et sa parenthèse dans le catch colle parfaitement à son personnage. On se rappelle ainsi que « The Worm » avait débuté à la WCW en 1997, avant de faire encore plus fort en 1998 en séchant un entraînement des Bulls pendant les Finals pour participer à un show aux côtés de Hulk Hogan. Un épisode devenu culte, à l’image de sa carrière.

Cette future entrée au Hall of Fame de la WWE ne récompense pas une longue carrière sur le ring, mais l’impact culturel d’un joueur qui a brouillé les frontières entre sport, show et pop culture bien avant l’ère des réseaux sociaux.

Chez Dennis Rodman, tout a toujours été excessif, spectaculaire et imprévisible. Même les honneurs, donc.