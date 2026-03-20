Après le tir décisif de Victor Wembanyama, les Suns font avec leurs regrets

Avant que Victor Wembanyama ne scelle la qualification des Spurs pour les playoffs avec un « game winner », il a d’abord fallu que Rasheer Fleming manque deux lancers-francs. Alors qu’il ne restait que onze secondes à jouer et que les Suns menaient d’un point, le rookie a obtenu deux tentatives après une faute de Victor Wembanyama.

À deux reprises, le ballon de l’intérieur a ainsi roulé sur le cercle avant de ressortir, offrant par la même occasion une balle de match à San Antonio.

« J’ai eu de bonnes sensations sur mes deux tirs », assure Rasheer Fleming. « Je suis resté calme et je n’ai pas laissé le bruit de la salle m’affecter. C’étaient deux bons tirs, mais ils sont ressortis. J’ai déjà vécu ce genre de situation à la fac. Je ne ressentais pas de pression particulière. Je les ai simplement ratés. C’est une expérience qui va me servir, car c’est la première fois que cela m’arrive dans la Ligue. Je dois continuer à travailler. »

Victor Wembanyama au-dessus d’Oso Ighodaro

Après ces deux échecs, les Texans ont donc eu l’occasion d’arracher la victoire. Le ballon est logiquement arrivé dans les mains de Victor Wembanyama, opposé à Oso Ighodaro.

« Il a gardé le ballon, donc on ne savait pas exactement à quel moment il allait partir. Ils avaient un très bon spacing, avec leur meilleur shooteur dans le corner du côté du ballon », analyse Jordan Ott, l’entraîneur de Phoenix. « Jordan Goodwin arrivait [pour une prise à deux], mais Victor Wembanyama est parti avant. Évidemment, nous aurions aimé qu’Oso soit un peu plus grand, mais c’est déjà l’un des plus grands joueurs de la Ligue. Il a simplement tiré au-dessus de lui. »

Effectivement, Jordan Goodwin venait aider son coéquipier pour contenir le Français, mais la star des Spurs a démarré main droite avant l’arrivée du joueur des Suns. Victor Wembanyama s’est alors élevé à 45 degrés face aux 2m11 d’Oso Ighodaro et n’a pas manqué sa cible, offrant ainsi la victoire aux Spurs, 101-100.

« J’ai essayé de me rapprocher de lui sans être trop près, parce que je savais qu’on était dans le bonus », explique Oso Ighodaro. « Je voulais éviter de faire faute. Je pense que Jordan a simplement lu la situation. Le chrono tournait. Si j’avais su, je l’aurais forcé à partir de l’autre côté. C’était une excellente lecture de sa part. »

Ce revers est d’autant plus frustrant que c’est le quatrième de suite pour les Suns (39 victoires – 31 défaites), qui semblent se diriger vers la 7e place de l’Ouest… et donc le play-in.