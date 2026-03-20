Victor Wembanyama raconte son premier « game winner »

Après le Thunder, les Spurs sont devenus cette nuit la deuxième franchise à valider leur billet pour les playoffs. Après six ans d’absence, revoilà San Antonio prêt à se battre pour le titre, et la petite histoire retiendra que c’est Victor Wembanyama, sur un panier à la dernière seconde face aux Suns, qui a composté le billet.

Il restait environ dix secondes au moment où le Français a pris la balle pour la dernière possession. Juste avant, Rasheer Fleming a loupé ses deux lancers-francs, et les Suns mènent 100-99. « Wemby » a la balle pour les faire passer devant, et les Suns ne l’envoient pas sur la ligne.

Avec Oso Ighodaro face à lui, Victor Wembanyama a été patient. Il a regardé les appuis de son adversaire, la position des autres défenseurs, et finalement, il a attendu la dernière seconde pour frapper, et inscrire son premier « game winner » en carrière. Selon ESPN, le Français en était à cinq échecs jusque-là dans les dernières secondes d’un quatrième quart-temps ou d’une prolongation.

« On sait que ce ne sera presque jamais un tir ouvert », raconte-t-il. « Dans ce genre de situation, il faut attendre. Si tu tires trop tôt, que tu marques ou que tu rates, tu te mets en difficulté parce que la défense peut prendre le rebond ou remettre en jeu avec du temps restant. Donc il faut tirer à une ou deux secondes de la fin. Comme ça, on peut espérer un rebond offensif si on rate, et si on marque, ils n’ont plus le temps. »

San Antonio a pourtant été mené la majeure partie du temps. À moins de cinq minutes de la fin, Phoenix avait même repris 10 points d’avance après un dunk de Khaman Maluach. Et puis le duo Wemby-Fox a pris le match en main, jusqu’à cette dernière possession où l’un comme l’autre pouvait prendre le dernier tir.

Le fruit du travail

« On avait un système prévu », révèle De’Aaron Fox. « On avait un côté dégagé, et je lui ai demandé s’il voulait quelqu’un dans le corner. Parce que quand tu joues avec un corner vide, les défenses ont tendance à venir aider. Donc il a dit oui. Alors on a placé un shooteur là-bas — Devin Vassell — pour éviter l’aide. Il a pris son temps, trouvé son spot… et il a mis le tir de la victoire. »

Pour « Wemby », ce tir n’est que le fruit du travail. « C’est un tir sur lequel j’ai travaillé. Rien de ce qu’on fait n’est improvisé : notre plan de jeu ne consiste pas à inventer des choses. Ce sont des actions qu’on répète depuis longtemps. Ce tir en particulier, je le travaille, donc ce n’est pas nouveau. Et au fil de la saison, c’est simplement une question de répétitions. On doit être prêts à répondre à toutes les situations qui se présentent à nous. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 54 29:16 50.6 35.9 81.1 1.9 9.2 11.1 2.9 2.6 1.0 2.5 3.0 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.