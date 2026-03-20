Jaylen Brown en mode Nostradamus pour améliorer son leadership

Ça ressemble à une blague pour se moquer des journalistes mais, étant donné le niveau de détails de la réponse de Jaylen Brown, il est clair que l’ailier des Celtics a beaucoup étudié la question.

Alors que Joe Mazzulla vantait le leadership de son All-Star, « qui a appris à connaître ses coéquipiers pour comprendre comment les motiver, mieux les cerner et mieux communiquer avec eux », l’intéressé a répondu qu’il avait en effet pris la chose très au sérieux… en utilisant notamment l’astrologie et la numérologie.

« J’ai beaucoup appris sur chacun de nos gars, jusqu’à leurs signes astrologiques. J’ai appris les styles de communication qui fonctionnent le mieux pour chacun et j’ai commencé à utiliser ça quand je leur parle. Franchement, je ne savais pas si ça marcherait avant le début de la saison, mais ça fonctionne » assure-t-il.

A-t-il des fiches ?

« Non, j’ai juste tout mémorisé. Neemias (Queta) est de l’année du lapin (dans l’astrologie chinoise) donc sa façon de communiquer est différente de celle de D. White, qui est de l’année du chien. Hugo (Gonzales) est aussi de l’année du chien. Payton (Pritchard) est de l’année du tigre, tout comme JT. Ron (Harper Jr) et Joe (Mazzulla) sont de l’année du dragon. Nikola… Il est nouveau dans l’équipe. Il est de l’année du cheval » énumère-t-il.

« Ça m’a aidé dans mon rôle de leader »

Mais Jaylen Brown ne s’est pas arrêté à l’astrologie chinoise, il a donc aussi étudié l’astrologie occidentale ainsi que la numérologie, afin de trouver les meilleurs moyens de parler à ses coéquipiers.

« Chacun d’entre eux a donc un style de communication différent. Et on peut aussi se pencher sur la numérologie. Par exemple, Sam (Hauser) est un cinq. Je suis un cinq. Donc, tu vois, il y a différentes classifications et on peut aussi parler des signes du zodiaque, par exemple, JT est Poissons… J’ai appris toutes ces choses. Et j’ai pu, en quelque sorte, communiquer avec les gars de différentes manières. Ça m’a aidé dans mon rôle de leader. »

Et comment a-t-il eu l’idée de plonger dans les astres et les chiffres pour apprendre à parler à ses camarades ?

« J’avais des amis qui sont dans ce genre de trucs. Et ils m’ont en quelque sorte suggéré d’essayer, pour voir si ça marchait. Tout le monde a une personnalité différente et une façon différente d’aborder les choses. Et si tu apprends un peu plus sur chaque personne, ce qui les motive, tu peux apprendre à maximiser leur potentiel. Donc tout ça s’est accumulé au fil de la saison. Et voilà » conclut-il sur son étonnante approche.

Il ne lui reste plus qu’à faire le même travail pour les arbitres, avec lesquels la communication est toujours difficile…

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 62 34:08 48.0 34.2 79.6 1.2 5.9 7.0 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.