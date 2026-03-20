Deux nouveaux coloris pour la Nike G.T. Future

Nike bascule définitivement dans le futur en 2026 ! Début février, l’équipementier américain a lancé son tout nouveau modèle baptisé « Future », issu de la collection « Nike GT ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le design futuriste et plutôt inédit correspond parfaitement au thème, avec une coupe haute, une tige moulée affinée par ces rayures verticales mais aussi une languette au modelage plutôt original, version… « escalator ».

La composition de la semelle promet également les meilleures sensations, avec une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur et d’une unité Zoom Air sous l’avant du pied, pour compléter une mousse en Cushlon 3.0 en guise de semelle intermédiaire.

Deux nouveaux coloris ont été dévoilés pour cette fin de semaine : le « Swooshman », renvoyant au personnage « Swooshman » créé en 1996, avec une tige blanche assortie de finitions en rouge, comme le logo « Swooshman » figurant sur la languette, et « Unseen Hours » en violet « iridescent » et noir.

La Nike GT Future « Swooshman » a investi le marché nord-américain hier, la « Unseen Hours » devait sortir aujourd’hui, au prix de 210 dollars.

(Via NiceKicks)