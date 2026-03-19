Le tir à mi-distance « interdit » aux Bulls ? Billy Donovan répond à Ayo Dosunmu

« Selon moi, je laisse les gars jouer librement. » Billy Donovan assure ne pas être le genre de coach à brider les éléments de sa troupe. Son commentaire intervient alors que Ayo Dosunmu, qui évolue désormais aux Wolves, a récemment laissé entendre le contraire.

À la sortie de son match réussi face aux Suns (19 points à 9/17 aux tirs) plus tôt cette semaine, où il était titulaire en l’absence d’Anthony Edwards, le meneur/arrière dit apprécier la philosophie offensive de Chris Finch dans le Minnesota qui, selon lui, ne s’enferme pas dans le tir à 3-points et le layup.

« Évidemment, il faut savoir tirer à 3-points pour gagner dans cette ligue. Mais en même temps, quand on a la capacité d’être un scoreur sur les trois niveaux, cela permet de maintenir la défense sous pression et de la déséquilibrer. Je pense que cela joue un rôle énorme pour moi avec ma vitesse… Ce tir à mi-distance, c’est un shoot que je prends depuis toujours », défend le joueur de 26 ans.

Or, selon lui, à Chicago, les tirs à mi-distance « étaient vraiment proscrits. C’étaient soit des 3-points, soit des lay-ups. Pas de mi-distance, sauf en fin de possession. Ici, on a Rudy (Gobert). Il pose d’énormes écrans. Si tu joues bien le ‘pick-and-roll’ en sortant de son écran, tu es ouvert. Alors oui, il y a ce tir de loin après l’écran, mais en même temps, si tu pénètres dans la raquette, ce petit shoot à 4 ou 5 mètres est faisable. »

Les Bulls ont fait le grand écart en un an

Son constat au sujet des Bulls est vérifiable dans les chiffres. Chicago est cette saison l’équipe dont l’attaque repose le moins sur le tir à mi-distance : seulement 3% de ses points. Un an plus tôt, Chicago pointait déjà à la 29e place de ce classement (4%). Mais comme le rappelle Billy Donovan, ce ratio dépend aussi de l’effectif en place.

« Il y a quelques années, Zach (LaVine) jouait à mi-distance, Vooch (Nikola Vucevic) jouait à mi-distance, et évidemment DeMar (DeRozan) aussi. Et malgré tout le talent offensif de ces gars-là, nous n’avions pas forcément une attaque d’élite pour autant. Leur adresse au tir, pour ces trois joueurs, a atteint les sommets de leurs carrières respectives à différents moments lorsqu’ils jouaient ensemble. Donc, je ne suis pas opposé au tir à mi-distance en soi. Il faut s’appuyer sur les forces des joueurs », répond ainsi le coach des Bulls.

Ainsi lors de la saison 2023/24, avec les trois hommes en question encore dans l’effectif, Chicago était à l’inverse l’équipe qui avait le plus recours au tir à mi-distance (11.4% de ses points). Or, cette même année, Ayo Dosunmu, qui s’appuyait déjà sur son tir à 3-points (38% en carrière) ainsi que sur son jeu en contre-attaque, avait très peu recours à ce tir à mi-distance (5.6%, contre 25% à DeMar DeRozan).

« Je suis convaincu qu’en début de possession, on doit absolument chercher à attaquer le cercle. En général, quand le ballon arrive dans la peinture puis est ressorti vers l’extérieur, les opportunités à 3-points se présentent. La plupart du temps, le mi-distance provient de situations d’isolation. C’est en fin de chrono, quand un joueur se retrouve bloqué avec le ballon : là, il faut générer un tir », poursuit et conclut Billy Donovan.

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27:24 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26:14 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29:06 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 2024-25 CHI 46 30:18 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 2.3 0.9 1.5 0.4 12.3 2025-26 CHI 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.7 0.8 1.4 0.3 15.0 2025-26 MIN 16 26:45 53.6 41.5 85.7 0.4 2.7 3.1 2.8 2.2 0.9 1.1 0.1 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.