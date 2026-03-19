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Les Nets ont au moins évité une « honte » historique

Publié le 19/03/2026 à 10:29 Twitter Facebook

NBA – Face au Thunder, Brooklyn a livré une prestation indigente en première période, au point de tutoyer des records de nullité…

Ziaire WIlliams (Nets) contre le ThunderÀ l’heure où les scores grimpent de plus en plus haut en NBA, inscrire seulement 24 points en une mi-temps relève d’une contre-performance rarissime. C’est pourtant ce qu’ont produit les Nets la nuit dernière face au Thunder, au terme d’une première période totalement manquée, conclue sur un sévère 24-60.

Pour Brooklyn, cette soirée du 18 mars restera de toute façon dans les archives. Ces 24 points égalent le plus faible total de la franchise sur une mi-temps, comme le 8 mars 2003 contre Houston. Les 11 points du premier quart-temps rejoignent également l’un des pires départs récents de l’équipe, déjà vu en mars 2024 face aux Lakers.

« Évidemment, vous vous sentez mal quand vous ne marquez que 24 points en une mi-temps », a reconnu l’entraîneur Jordi Fernandez après la rencontre. « Nous n’étions pas prêts à jouer ce match. J’attends de nos joueurs qu’ils abordent chaque minute avec une intensité maximale, et cela n’a pas été le cas. »

Quand même remonter le ballon devient pénible

Avec son équipe actuellement composée de joueurs tous passés par la G-League, Jordi Fernandez peut difficilement faire de miracles sur cette fin de campagne. De là à ne réussir que 9 tirs et perdre 15 ballons, et ne trouver aucun joueur pour remonter le niveau… Seul Jalen Wilson a inscrit plus d’un panier en première période, tandis que Tyson Etienne était le meilleur marqueur de Brooklyn à la pause avec seulement cinq points.

« Ce n’est ni compliqué ni magique », a poursuivi Jordi Fernandez. « Il s’agit de contrôler ce que l’on peut contrôler : l’attitude, l’énergie, l’engagement. C’est à partir de là que le jeu devient plus juste. »

En face, le Thunder a simplement déroulé avec sérieux, en imposant sa pression défensive. Oklahoma City a terminé avec 16 interceptions, dont 11 avant la mi-temps, profitant notamment des énormes difficultés de Brooklyn à sécuriser la remontée de balle. Malgré son activité, Nolan Traoré a, à lui seul, perdu six ballons.

Les Nets sont d’ailleurs passés tout près d’un triste repère à l’échelle de la ligue. Depuis que la NBA recense précisément chaque action, à partir de la saison 1996/97, seules quelques équipes ont fait pire sur une première période : Phoenix avec 22 points contre les Lakers le 3 janvier 2016, Utah avec 22 points contre Dallas le 14 novembre 2018, et Charlotte avec 23 points contre Washington le 9 mars 2015. Brooklyn n’en était donc pas loin.

Deuxième pire bilan de la ligue en approche

La seconde période a au moins permis aux Nets de réagir. Ils ont affiché un visage plus cohérent après la pause, profitant aussi d’un Thunder moins étouffant et d’une rotation plus ouverte. Jalen Wilson, finalement meilleur marqueur de son équipe avec 15 points, a souligné cette réaction d’orgueil : « On a regardé le score, et il fallait au moins répondre avec plus de fierté. Mieux protéger le ballon, prendre nos tirs, essayer de jouer plus juste. »

Jordi Fernandez, lui, a refusé d’en rester à cette seule embellie : « Je suis convaincu que nos joueurs valent mieux que cela. Mais ce qui compte, ce n’est pas de le penser : c’est de le montrer sur le terrain. »

Au-delà de cette soirée ratée, la dynamique reste préoccupante. Brooklyn est devenu la première équipe cette saison à rester sous les 100 points lors de quatre matchs consécutifs. Et pour la 12e fois, les Nets ont accusé un retard de 30 points ou plus, un triste record dans l’histoire de la franchise.

Le point positif ? Brooklyn n’a plus qu’une victoire de plus que les Wizards, deuxième pire bilan de toute la NBA.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Michael Porter Jr. 52 32:29 46.3 36.3 85.9 1.3 5.7 7.1 3.0 2.3 1.1 0.3 2.2 24.2
Cam Thomas 24 24:15 39.9 32.5 84.3 0.4 1.4 1.8 3.1 2.0 0.2 0.1 1.3 15.6
Noah Clowney 62 27:20 39.6 33.3 80.4 0.8 3.3 4.1 1.7 1.5 0.7 0.7 2.6 12.5
Nic Claxton 62 28:27 57.1 17.6 60.1 2.5 4.6 7.1 3.8 1.4 0.7 1.2 2.3 11.9
Egor Dëmin 52 25:09 39.9 38.5 83.1 0.4 2.8 3.2 3.3 1.7 0.8 0.3 1.8 10.3
Ziaire Williams 49 22:47 41.7 33.2 86.8 0.6 1.8 2.4 1.0 1.0 1.2 0.4 2.0 9.6
Danny Wolf 55 20:55 40.6 32.2 78.5 1.0 3.9 4.9 2.3 1.3 0.5 0.6 2.2 8.9
Day'ron Sharpe 62 18:43 60.1 23.1 67.8 2.8 3.9 6.7 2.3 1.7 1.1 0.4 2.4 8.7
Nolan Traore 46 22:04 38.1 33.3 76.1 0.3 1.3 1.6 3.6 2.2 0.7 0.4 2.0 8.3
Chaney Johnson 6 20:30 57.1 40.0 68.8 2.5 2.7 5.2 1.5 0.8 1.0 0.3 2.7 7.8
Josh Minott 9 15:27 44.7 36.4 84.2 0.4 1.3 1.8 0.7 1.2 1.1 0.6 0.4 7.8
Tyrese Martin 37 18:49 39.2 33.6 73.1 0.9 2.0 2.9 1.9 0.9 0.6 0.1 0.8 7.3
Terance Mann 58 24:22 45.6 35.7 78.2 1.2 2.0 3.2 3.1 1.1 0.6 0.2 2.4 7.3
Ochai Agbaji 13 16:09 50.0 41.0 66.7 0.6 1.7 2.3 0.9 0.8 0.5 0.5 0.9 6.8
Drake Powell 52 19:27 41.4 29.2 90.5 0.3 1.3 1.6 1.4 1.0 0.5 0.2 1.4 6.1
Ben Saraf 32 18:21 38.0 22.0 79.6 0.3 1.2 1.5 3.1 2.0 0.8 0.2 1.5 5.8
Jalen Wilson 45 14:11 38.6 37.3 76.4 0.2 1.4 1.6 0.6 0.6 0.4 0.0 1.3 5.4
Tyson Etienne 14 9:39 33.3 37.0 85.7 0.1 0.6 0.7 0.7 0.5 0.1 0.0 1.4 4.5
Grant Nelson 4 8:45 55.6 0 70.0 0.3 1.3 1.5 1.3 1.0 0.3 1.3 1.5 4.3
E.j. Liddell 16 7:38 50.0 33.3 66.7 0.3 1.6 1.9 0.6 0.4 0.2 0.3 0.9 2.8
Malachi Smith 3 15:00 23.1 0.0 100.0 1.0 1.3 2.3 1.7 2.0 0.7 0.7 0.7 2.3

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Loris Belin
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