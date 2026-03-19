Les Nets ont au moins évité une « honte » historique

À l’heure où les scores grimpent de plus en plus haut en NBA, inscrire seulement 24 points en une mi-temps relève d’une contre-performance rarissime. C’est pourtant ce qu’ont produit les Nets la nuit dernière face au Thunder, au terme d’une première période totalement manquée, conclue sur un sévère 24-60.

Pour Brooklyn, cette soirée du 18 mars restera de toute façon dans les archives. Ces 24 points égalent le plus faible total de la franchise sur une mi-temps, comme le 8 mars 2003 contre Houston. Les 11 points du premier quart-temps rejoignent également l’un des pires départs récents de l’équipe, déjà vu en mars 2024 face aux Lakers.

« Évidemment, vous vous sentez mal quand vous ne marquez que 24 points en une mi-temps », a reconnu l’entraîneur Jordi Fernandez après la rencontre. « Nous n’étions pas prêts à jouer ce match. J’attends de nos joueurs qu’ils abordent chaque minute avec une intensité maximale, et cela n’a pas été le cas. »

Quand même remonter le ballon devient pénible

Avec son équipe actuellement composée de joueurs tous passés par la G-League, Jordi Fernandez peut difficilement faire de miracles sur cette fin de campagne. De là à ne réussir que 9 tirs et perdre 15 ballons, et ne trouver aucun joueur pour remonter le niveau… Seul Jalen Wilson a inscrit plus d’un panier en première période, tandis que Tyson Etienne était le meilleur marqueur de Brooklyn à la pause avec seulement cinq points.

« Ce n’est ni compliqué ni magique », a poursuivi Jordi Fernandez. « Il s’agit de contrôler ce que l’on peut contrôler : l’attitude, l’énergie, l’engagement. C’est à partir de là que le jeu devient plus juste. »

En face, le Thunder a simplement déroulé avec sérieux, en imposant sa pression défensive. Oklahoma City a terminé avec 16 interceptions, dont 11 avant la mi-temps, profitant notamment des énormes difficultés de Brooklyn à sécuriser la remontée de balle. Malgré son activité, Nolan Traoré a, à lui seul, perdu six ballons.

Les Nets sont d’ailleurs passés tout près d’un triste repère à l’échelle de la ligue. Depuis que la NBA recense précisément chaque action, à partir de la saison 1996/97, seules quelques équipes ont fait pire sur une première période : Phoenix avec 22 points contre les Lakers le 3 janvier 2016, Utah avec 22 points contre Dallas le 14 novembre 2018, et Charlotte avec 23 points contre Washington le 9 mars 2015. Brooklyn n’en était donc pas loin.

Deuxième pire bilan de la ligue en approche

La seconde période a au moins permis aux Nets de réagir. Ils ont affiché un visage plus cohérent après la pause, profitant aussi d’un Thunder moins étouffant et d’une rotation plus ouverte. Jalen Wilson, finalement meilleur marqueur de son équipe avec 15 points, a souligné cette réaction d’orgueil : « On a regardé le score, et il fallait au moins répondre avec plus de fierté. Mieux protéger le ballon, prendre nos tirs, essayer de jouer plus juste. »

Jordi Fernandez, lui, a refusé d’en rester à cette seule embellie : « Je suis convaincu que nos joueurs valent mieux que cela. Mais ce qui compte, ce n’est pas de le penser : c’est de le montrer sur le terrain. »

Au-delà de cette soirée ratée, la dynamique reste préoccupante. Brooklyn est devenu la première équipe cette saison à rester sous les 100 points lors de quatre matchs consécutifs. Et pour la 12e fois, les Nets ont accusé un retard de 30 points ou plus, un triste record dans l’histoire de la franchise.

Le point positif ? Brooklyn n’a plus qu’une victoire de plus que les Wizards, deuxième pire bilan de toute la NBA.