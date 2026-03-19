Panier le plus lointain : le record de Baron Davis intouchable ?

Cette nuit, face à Dallas, Jonathan Kuminga a inscrit le panier le plus lointain de l’histoire des Hawks avec une prière de son propre camp. À la fin du troisième quart-temps, l’ancien ailier des Warriors était à 23 mètres du cercle des Mavericks au moment où le ballon a quitté ses mains.

« Je pense que c’était une passe… mais s’il veut dire que c’était un tir, ça me va aussi » se marre Quin Snyder en conférence de presse. Comme Jock Landale était sous le cercle, ça avait des allures de passe « à la Jokic » ou « à la Love », mais à l’arrivée, c’est un panier à 3-points venus d’ailleurs, et selon la NBA, qui mesure les tirs depuis 1997, c’est le 6e tir le plus lointain de l’histoire.

KUMINGA WHAT HAVE YOU DONE??? pic.twitter.com/Wq8FDVi8vX — Atlanta HaWWWWWWWWWWWks (@ATLHawks) March 19, 2026

Le record appartient toujours à Baron Davis qui, lui aussi au buzzer d’un 3e quart-temps, avait inscrit un panier de 27 mètres ! C’était sous le maillot des Hornets, en 2001, sur le parquet des Bucks. L’ancien meneur des Warriors était à un mètre de sa propre ligne de fond, tout proche de la ligne de touche, devant le banc de Charlotte.