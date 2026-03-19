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Panier le plus lointain : le record de Baron Davis intouchable ?

Publié le 19/03/2026 à 8:50 Twitter Facebook

NBA – En 2001, Baron Davis avait inscrit un panier au buzzer mesuré à 27 mètres. Jonathan Kuminga s’en est approché mercredi soir face aux Mavericks.

baron davisCette nuit, face à Dallas, Jonathan Kuminga a inscrit le panier le plus lointain de l’histoire des Hawks avec une prière de son propre camp. À la fin du troisième quart-temps, l’ancien ailier des Warriors était à 23 mètres du cercle des Mavericks au moment où le ballon a quitté ses mains.

« Je pense que c’était une passe… mais s’il veut dire que c’était un tir, ça me va aussi » se marre Quin Snyder en conférence de presse. Comme Jock Landale était sous le cercle, ça avait des allures de passe « à la Jokic » ou « à la Love », mais à l’arrivée, c’est un panier à 3-points venus d’ailleurs, et selon la NBA, qui mesure les tirs depuis 1997, c’est le 6e tir le plus lointain de l’histoire.

Le record appartient toujours à Baron Davis qui, lui aussi au buzzer d’un 3e quart-temps, avait inscrit un panier de 27 mètres ! C’était sous le maillot des Hornets, en 2001, sur le parquet des Bucks. L’ancien meneur des Warriors était à un mètre de sa propre ligne de fond, tout proche de la ligne de touche, devant le banc de Charlotte.

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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