Dix ballons perdus pour Nikola Jokic et une sortie de route à Memphis

David Adelman parle d’une « mauvaise défaite » pour sa formation, et on le comprend. Sur le parquet des Grizzlies, qui restaient sur huit défaites de rang et avaient plutôt intérêt à poursuivre cette série, ses Nuggets ont sombré. Par manque d’énergie et de concentration juge le coach.

« Je savais qu’on serait un peu fatigués et léthargiques, mais un match est long. On a largement le temps de rentrer dedans. Et j’ai trouvé qu’on a attendu trop longtemps. On leur a donné beaucoup de confiance par notre façon de jouer au début. Même si le score était serré à la mi-temps (60-60), je n’ai pas trouvé qu’on produisait du bon basket », regrette David Adelman.

Sa formation avait joué la veille face aux Sixers. Mais une large victoire avait permis au coach de faire tourner ses cadres. Nikola Jokic n’avait ainsi été mobilisé que pour 25 minutes, pour finir avec sa plus petite marque de la saison (8 points).

« Je comprends les contraintes du calendrier et tout ce qui va avec, mais on peut contrôler les pertes de balle, on peut contrôler le repli défensif et on peut contrôler le rebond », poursuit le coach en évoquant les 29 points en contre-attaque inscrits par leurs adversaires, ou les 12 rebonds offensifs captés par ces derniers.

Le coach pourrait également citer les 27 points concédés par son équipe après des ballons perdus, qui ont été trop nombreux. Sa superstar, à elle seule, a gâché autant de munitions… que toute l’équipe adverse. Après avoir perdu le ballon une première fois sur une simple remontée de balle dans les premières minutes de jeu, le pivot a enchaîné les transmissions hasardeuses par la suite, notamment dans le second quart-temps.

Un « record » en carrière égalé

Il a perdu beaucoup de ses ballons alors qu’il évoluait dos au panier au niveau de la ligne des lancers-francs, avec un avantage de taille sur son adversaire direct. Mais l’aide est venue à chaque fois avec des arrières aux mains rapides pour lui piquer le ballon ou couper les lignes de passes.

« Ils l’encerclaient dès qu’il se tournait vers le panier ; il y avait trois ou quatre joueurs autour de lui », décrit David Adelman, selon qui ce facteur taille a beaucoup joué. Bilan des comptes pour sa vedette : dix « turnovers », un « record » en carrière égalé.

« Avec un joueur comme Jokic qui touche autant le cuir, ça finit par arriver. On doit réduire ce total, c’est certain, mais c’est aussi aux autres de mieux se placer et de lui donner des angles de passe pour le soulager », réclame le coach, tout en déplorant qu’en dehors de Cam Johnson (5/6 à 3-points), les autres shooteurs n’aient pas beaucoup brillé (2/11 pour Tim Hardaway Jr, 2/6 pour Jamal Murray…).

« C’est une défaite dure à encaisser à ce stade de la saison, surtout après notre grosse prestation d’hier, mais c’est la réalité de la NBA. […] Ces équipes, contrairement à ce que les gens racontent, ne cherchent pas à perdre. Ce n’est pas le cas. Elles jouent dur. Ce sont des jeunes qui veulent prouver leur valeur, et ce soir, ils nous ont tout simplement dominés », termine le coach.