À un pas des playoffs, les Spurs veulent garder la tête froide

Six saisons. La dernière fois que les Spurs disputaient les playoffs, c’était il y a six saisons, en 2018/19, à une époque où DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge ou encore Derrick White faisaient les beaux jours de la franchise, sous les ordres de Gregg Popovich bien sûr.

Quasiment sept ans plus tard, une attente inédite dans leur histoire, les voilà sur le point de valider leur billet pour les playoffs. Une victoire à la maison face aux Suns, dès ce jeudi, suffira d’ailleurs à les y qualifier.

Ce que toute une ville attend avec impatience : « D’après moi, le mot qui définit la ville en ce moment même, c’est l’excitation », a confirmé Mitch Johnson, coach de San Antonio et successeur de « Pop » sur le banc texan.

Victor Wembanyama est lui aussi conscient de cette énorme attente, mais il tient avant tout à ne pas mal négocier le dernier mois de saison régulière.

« On doit rester concentrés sur le moment présent et sur nos 82 matchs de saison régulière », a-t-il lancé. « On ne peut pas brûler les étapes, même si c’est évidemment super excitant… Enfant, c’est aussi quelque chose dont je rêvais, donc je me projette déjà, mais on doit vraiment rester concentrés sur le moment présent. »

Pas d’expérience, mais de la confiance

Avec Victor Wembanyama dans leurs rangs, « la personne la plus compétitive » jamais rencontrée par De’Aaron Fox (en dehors de sa femme…), les Spurs peuvent se permettre de rêver en (très) grand au printemps. Et, ce, malgré un manque d’expérience non négligeable.

« On sait qu’il est bien réel, on ne va pas se mentir », a confirmé Keldon Johnson, parmi les leaders du vestiaire. « On ne va pas l’esquiver comme si c’était une ombre ou un nuage noir qui plane au-dessus de nos têtes, car c’est un fait. Les gens peuvent s’en servir pour se faire leurs opinions, leurs raisonnements ou leurs pronostics, mais on ne le fera pas. On ne l’a pas fait de toute la saison, donc va se réveiller, passer la journée, se mettre au boulot et attaquer. On pense que si on fait ça, et si on aborde le jeu ou le processus à venir de la bonne manière, alors tout ira bien pour nous. »

Mais ne comptez surtout pas sur De’Aaron Fox, un des quelques joueurs de San Antonio à avoir déjà connu les playoffs (comme Harrison Barnes, Luke Kornet, Kelly Olynyk, Mason Plumlee, Bismack Biyombo, Jordan McLaughlin et Lindy Waters III), pour se cacher derrière la moindre excuse.

« On pense être en avance sur notre calendrier et on a le sentiment qu’avec les gars présents dans l’effectif et le coaching-staff qui nous prépare, on peut jouer et viser le titre », a-t-il assumé. « Les gens parleront de notre expérience, ou plutôt de notre manque d’expérience… Mais au final, il faudra mettre ses chaussures, aller sur le parquet et réussir à nous battre. C’est comme ça qu’on voit les choses et on est confiants face à n’importe quelle équipe. »