Jose Alvarado a surmonté la pression pour sa première titularisation avec les Knicks

Josh Hart n’a pas été le seul à briller face aux Pacers en l’absence de Jalen Brunson (cheville) cette nuit. Le titulaire sur le poste 1 en civil, Jose Alvarado a récupéré sa place dans le cinq des Knicks. Une première pour lui depuis qu’il a été transféré des Pelicans vers la franchise new-yorkaise.

Le natif de Brooklyn a géré sa routine habituelle, essayant de se mettre dans sa bulle, tout en sachant que ce serait un moment particulier d’entendre son nom annoncé dans le cinq majeur au Madison Square Garden. Et il a tenu à rendre l’instant encore plus mémorable en demandant aux Knicks d’annoncer, lors des présentations, son lycée – l’école Christ the King, située dans le Queens – plutôt que son université.

« Je voulais montrer de l’amour à l’école où je suis allé ici, dans la ville. Dédicace à mon université, je leur en suis évidemment reconnaissant, mais ça faisait sens, pour ma première titularisation au Garden, de représenter la ville où j’ai grandi », témoigne le joueur.

Un poids en moins sur les épaules

Au-delà de cette entrée en matière réussie, Jose Alvarado ne cache pas qu’il y avait un peu de nervosité. Une fois le match démarré et le rythme trouvé, ce sentiment a laissé place au jeu : « C’était un poids en moins sur mes épaules. »

« C’est quelque chose sur lequel je n’étais pas vraiment focalisé, mais dans un coin de ma tête, je savais que ça ne me ressemblait pas, je fais simplement confiance à mon travail. Un grand merci à tout le staff ici qui continue de me pousser à croire en ce que je fais et à rester moi-même au quotidien », témoigne-t-il encore.

Le meneur, à qui Mike Brown a décerné le titre honorifique de « défenseur du match », n’a pas manqué cette occasion de briller. En 27 minutes, il a cumulé 16 points et 10 passes, sur la base d’une bonne adresse à 5/10 aux tirs, dont 4/7 de loin. Un beau ratio pour un joueur qui se disait, il y a quelques jours, « terrible » derrière l’arc (30% aux Knicks).

Auteur de son 4e double-double en carrière, Jose Alvarado a endossé avec brio son rôle de créateur principal. « Cela ne me choque pas, ce soir était l’un de ces soirs, avec un rôle différent », termine-t-il.

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 54 15:27 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NO 61 21:29 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NO 56 18:21 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NO 56 24:24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.3 10.3 2025-26 NO 41 21:51 41.8 36.3 83.3 0.4 2.4 2.8 3.1 2.0 0.9 1.1 0.1 7.9 2025-26 NY 18 17:00 40.2 30.2 71.4 0.3 1.6 1.9 4.0 1.6 1.1 0.8 0.1 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.