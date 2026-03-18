Il a rarement exprimé un tel ressentiment envers l’une de ses anciennes franchises, pourtant nombreuses. Plusieurs semaines après avoir été transféré de Sacramento à Cleveland, Dennis Schroder règle ses comptes avec les Kings.

« Avec Sacramento, avec (Doug) Christie, c’est extrêmement difficile en ce moment. Je ne tiens pas à reprendre contact là-bas pour l’instant, parce que la situation était vraiment compliquée, et je trouve que ce qu’ils ont dit et ce qu’ils ont fait n’était tout simplement pas… », pointe évasivement du doigt le meneur de jeu.

Une frustration visiblement liée à ce mariage raté avec la franchise de Sacramento. Un mariage qui avait mal démarré pour lui car après avoir été recruté, l’Allemand a vu les Kings récupérer Russell Westbrook juste avant la reprise de la saison régulière.

Dennis Schroder, qui sortait de son été doré avec l’Allemagne, voyait ainsi un concurrent s’installer pour récupérer le poste de meneur titulaire. Un statut dont il a bénéficié un temps, avant d’être relégué sur le banc.

« Je suis dans une meilleure situation maintenant »

« Et ça, ça m’a vraiment, enfin, qu’est-ce que j’entends par ‘blessé’ ? Je suis dans une meilleure situation maintenant. Mais quand quelqu’un dit quelque chose, je pars toujours du principe qu’on s’y tient. Si je dis à quelqu’un : ‘Hé, on va faire ceci et cela’, je ne pars pas soudainement dans une autre direction. On devrait toujours tenir sa parole, et malheureusement, les Sacramento Kings ne l’ont pas fait », accuse-t-il.

En 40 apparitions avec les Kings, dont 14 comme titulaire, le meneur, signataire l’été dernier d’un beau contrat à 44 millions de dollars sur trois ans, a affiché 12.8 points en 26 minutes de moyenne.

Mais il n’a pas beaucoup marqué les esprits et Doug Christie n’avait pas hésité à critiquer son investissement.

« C’est dommage. Bien sûr, je suis toujours reconnaissant qu’ils m’aient payé et qu’ils aient cru en moi au départ, et c’est pour ça que ça reste extrêmement difficile. Après la saison, on pourra peut-être s’asseoir et discuter de ce qui m’a dérangé, ou plutôt de ce qu’était la situation et de pourquoi les choses en sont là aujourd’hui », termine l’Allemand, qui se console en ayant quitté la pire équipe de l’Ouest pour rejoindre l’une des meilleures de l’Est.

Dennis Schröder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13:05 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 19:41 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20:16 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32:02 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31:01 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29:17 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 30:45 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32:04 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 BOS 49 29:15 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 HOU 15 26:56 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30:05 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 BKN 29 31:58 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2023-24 TOR 51 30:34 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2024-25 DET 28 25:11 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.3 2.0 0.5 1.3 0.2 10.8 2024-25 GS 24 26:10 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 BKN 23 33:34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 2025-26 CLE 18 22:40 39.6 31.0 85.4 0.2 1.9 2.1 4.4 1.4 0.9 1.6 0.2 8.6 2025-26 SAC 40 26:24 40.8 34.3 82.0 0.6 2.5 3.1 5.3 1.7 0.8 2.0 0.2 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.