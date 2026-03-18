Alex Caruso regrette d’avoir utilisé… sa chaussure pour contrer un tir

« Je ne m’étais jamais retrouvé dans cette situation auparavant », lâche Alex Caruso, un sourire en coin. Sur le parquet du Magic, l’arrière du Thunder a signé un geste pour le moins improbable : un contre avec… sa chaussure !

L’action s’est jouée à quelques minutes de la pause. Sur une séquence en transition des Floridiens, Alex Caruso a glissé sur le parquet et a perdu l’une de ses chaussures. L’action se poursuivant, il a gardé son soulier en main et l’a utilisé pour effleurer le cuir alors que Tristan da Silva montait au cercle.

« Je ne sais pas, ça m’est venu comme ça. Je pensais que j’allais contrer le tir, et honnêtement, je ne sais pas ce que j’imaginais comme coup de sifflet. Je ne savais pas que ça allait donner un ‘goaltending’ et une faute technique », décrit Alex Caruso après la rencontre.

Son geste, qui a beaucoup amusé le public du Magic et les commentateurs TV locaux, s’est en effet transformé en une très mauvaise opération comptable pour sa formation avec les deux points accordés au Magic, pour « goaltending », et un point supplémentaire pour la faute technique liée au geste.

Un impact immense dans le jeu

« Si j’avais su ça, je ne l’aurais probablement pas fait parce que ça donne trois points. C’est un panier automatique, alors qu’il n’avait même pas encore envoyé le ballon au-dessus du cercle », regrette le joueur non-drafté, qui s’est excusé auprès de ses partenaires sur la séquence.

« Dès que j’ai eu ma chaussure en main, l’idée de m’en servir m’est venue à l’esprit. Pas de manière malveillante, mais en me disant : ‘Voyons si je peux faire une action pour stopper le ballon’. C’est juste l’une de ces séquences bizarres en NBA qui ne se reproduiront probablement pas avant une bonne dizaine d’années », parie-t-il.

Ce dernier, en 24 minutes, a apporté 2 points (1/3 aux tirs), mais surtout 8 rebonds et 2 interceptions, pour un +19 lorsqu’il était en jeu. « Sa ligne de statistiques ne montre rien. On ne croirait même pas qu’il a joué en la regardant, mais il était partout. Il était le défenseur principal sur (Paolo) Banchero dans le final, et il a fait le boulot sur lui en lui compliquant les choses », préfère retenir Mark Daigneault.

La preuve, à entendre le coach, qu’Alex Caruso n’était finalement pas tant que ça à côté de ses pompes.

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15:11 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21:14 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18:22 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 20:58 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 27:59 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 23:30 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 28:44 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 54 19:17 44.6 35.3 82.4 0.7 2.2 2.9 2.5 1.9 1.6 0.7 0.6 7.1 2025-26 OKC 46 18:44 42.5 30.1 79.5 0.6 2.2 2.8 2.0 1.2 1.4 0.9 0.3 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.