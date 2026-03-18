Coby White prend ses aises avec les Hornets

L’United Center de Chicago était habitué à ce genre de coup de chaud. Cette nuit, lors de la réception du Heat, le Spectrum Center a eu un aperçu de ce à quoi ressemble une montée en température de Coby White.

Vers la fin du troisième quart-temps, l’ancien joueur des Bulls a enchaîné les paniers à 3-points, en plus d’une action à 2+1 près du cercle, pour signer 11 points de suite pour sa formation. De quoi parfaitement lancer les Hornets qui allaient s’envoler dans le quatrième quart-temps (40-18) pour s’imposer très largement (136-106).

« C’était important pour l’équipe, important pour Coby aussi », réagit Charles Lee, conscient que son arrière a radicalement changé de statut en passant de Chicago, où il était titulaire, à Charlotte où il est 6e homme. Résultat, depuis son transfert, Coby White tournait avant ce match face au Heat à un peu moins de 13 points de moyenne (contre environ 19 avec les Bulls) à 40.5% aux tirs.

« Il fait tout son possible pour se mettre à niveau, tant sur la terminologie que sur nos systèmes de jeu, en défense comme en attaque. Il est resté au même endroit pendant sept ans, il y a le facteur émotion là-dedans. Ces gars sont aussi des humains. Il s’en est super bien sorti avec tout ça, cette période d’ajustement », salue son coach.

Il profite de l’attention autour de LaMelo Ball

Son remplaçant n’avait pas encore dépassé la barre des 20 points avec les Hornets. C’est désormais chose faite avec cette sortie à 24 points (8/15 aux tirs dont 3/9 de loin), 3 rebonds et 3 passes face aux Floridiens, dans un match important dans la bataille du positionnement pour le play-in.

Cette séquence dans le troisième quart-temps ? « J’ai juste trouvé mon rythme. Évidemment, j’étais sur le terrain avec Melo (LaMelo Ball), donc ça a aidé aussi. Le fait d’être un peu plus sans le ballon m’a permis de me concentrer davantage sur le ‘scoring’. Et comme je le dis toujours, avec un gars comme Melo, la gravité qu’il génère crée énormément de tirs ouverts pour les autres », commente le joueur de 26 ans.

Plus largement, ce dernier rapporte que ses coéquipiers et le staff local le poussent à être agressif et à rester lui-même. À savoir un boosteur offensif qu’il n’a cessé d’être du temps où il portait le maillot des Bulls.

« Donc sur le moment, j’étais moi-même, j’étais fidèle à mon jeu sans réfléchir, je jouais. Je crois qu’au cours des deux ou trois derniers matchs, j’ai beaucoup trop cogité, j’essayais de jouer d’une certaine manière au lieu d’être moi-même. Alors ils m’ont tous poussé à être agressif et à jouer mon jeu. Ils m’ont vraiment beaucoup aidé, et je pense que [ce soir], c’était juste moi », termine-t-il ainsi.

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 25:45 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31:15 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 27:28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23:23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 36:28 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33:06 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4 2025-26 CHI 29 29:04 43.8 34.6 80.5 0.2 3.5 3.7 4.7 2.4 0.7 3.0 0.1 18.6 2025-26 CHA 9 19:33 42.4 31.3 81.3 0.3 2.2 2.6 3.3 1.9 0.4 1.3 0.3 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.