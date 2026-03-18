Un coup de chaud de Shai Gilgeous-Alexander envoie officiellement le Thunder en playoffs

Bousculé pendant une bonne partie de la rencontre par Orlando, le Thunder a d’abord vacillé avant de s’en remettre au talent de Shai Gilgeous-Alexander. À la pause, le MVP en titre n’avait inscrit que 12 points et Oklahoma City menait d’un petit point. Mais le Canadien a totalement changé de dimension au retour des vestiaires, empilant 19 points dans le troisième quart-temps pour offrir six points d’avance aux siens avant le dernier acte.

« J’adore quand les choses ne tournent pas en ma faveur, parce que cela m’oblige à progresser », a expliqué Shai Gilgeous-Alexander. « C’est facile de tout donner quand vos tirs rentrent et que vous avez vingt points d’avance. C’est au cœur de la tempête, quand rien ne se passe comme prévu, que vous découvrez vraiment qui vous êtes. Alors, aussi difficile que cela puisse paraître, j’apprécie ces moments et j’essaie d’en tirer quelque chose. »

Malgré l’énorme passage de SGA, le Magic n’a jamais cédé. Emmené par un très bon Paolo Banchero, auteur de 32 points, Orlando est resté au contact jusqu’au bout. À quatre minutes de la fin, les Floridiens n’étaient encore qu’à deux longueurs. Mais Shai Gilgeous-Alexander a alors définitivement fait basculer la rencontre.

La qualification en playoffs validée

D’abord avec un tir primé au-dessus de Paolo Banchero, puis avec un « turnaround fadeaway » face à Jalen Suggs, pour redonner dix points d’avance au Thunder. Cette fois, le Magic ne s’en est pas relevé. Oklahoma City s’est finalement imposé 113-108, dans le sillage des 40 points de sa star, à 14/27 au tir.

« Quand nous avons eu besoin de lui pour casser leur dynamique dans le troisième quart-temps, puis pour finir le match, c’est là qu’il a été à son meilleur », a salué son entraîneur Mark Daigneault. « Il est resté confiant, il a gardé son rythme et il a marqué au moment où nous en avions le plus besoin. »

Avec ce succès, le Thunder (54 victoires – 15 défaites) a signé une neuvième victoire consécutive et est devenu la première équipe à valider sa qualification directe pour les playoffs.

« Avoir l’opportunité de disputer les playoffs est un privilège que nous ne prenons pas à la légère », a rappelé Mark Daigneault. « Ce n’est pas quelque chose qui vous est dû. Cela se mérite, et cette équipe l’a mérité. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 56 33:35 54.9 38.5 89.4 0.5 3.9 4.5 6.7 2.1 1.4 2.1 0.8 31.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.