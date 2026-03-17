Retour compliqué pour Ausar Thompson

Dès les premières secondes de la partie contre San Antonio, le 5 mars dernier, Ausar Thompson avait été obligé de quitter ses coéquipiers, après une entorse de la cheville droite. Elle va le bloquer pas moins de cinq matches et dix jours à l’infirmerie. Il a signé son retour dans la défaite des Pistons face aux Raptors, en jouant 23 minutes, pour 4 points (2/8 au shoot) et 3 passes.

« Avoir un temps de jeu limité, c’est dur », indique JB Bickerstaff. « On essaie de le garder en rythme, de le faire revenir dans le groupe. Ses efforts ont été bons, sa défense notamment. Il bosse pour revenir. Ça va le faire. »

Mais de retour de blessure et faute de rythme, Ausar Thompson n’était pas à son meilleur niveau et son coach a donc préféré donner des minutes à Ron Holland II. Ce que le frère d’Amen a bien compris.

« Quand on en a parlé, il m’a dit que je ne faisais pas ce que j’étais censé faire. Je n’avais pas l’énergie attendue, alors, par conséquent, je ne joue pas. Holland et Javonte Green avaient de l’énergie. Eux ont joué, pas moi », accepte l’ailier.

Même si l’absence fut assez courte, il va falloir attendre quelques jours avant qu’Ausar Thompson ne retrouve ses sensations. Pas de panique donc pour lui, même après un match raté, ni pour les Pistons.

« On ne laisse pas une rencontre déterminer ce qu’un joueur peut faire pour nous », rappelle le coach. « On n’en serait pas là si Ausar n’avait pas évolué à son niveau durant toute la saison. Il est capital pour nous. Chaque soir, il fait son travail. »

Pour reprendre le rythme, les deux matches à venir, ce mardi et jeudi, à Washington, seront parfaits pour ça puisque les Wizards sont la deuxième pire équipe de la ligue et restent sur douze défaites de suite…

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 63 25:08 48.3 18.6 59.7 2.0 4.3 6.4 1.9 2.8 1.1 1.3 0.9 8.8 2024-25 DET 59 22:31 53.5 22.4 64.1 1.9 3.3 5.1 2.3 2.8 1.7 1.4 0.7 10.1 2025-26 DET 58 25:35 51.7 27.3 57.1 2.1 3.7 5.8 2.9 2.7 1.9 1.4 0.9 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.