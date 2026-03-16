Cody Williams a le vent dans le dos

Sur le papier et dans la conférence Ouest, impossible de faire pire affiche que celle de dimanche soir entre Sacramento et Utah, les deux plus mauvaises équipes de la conférence. Néanmoins, la rencontre a été marquée par les 41 points de DeMar DeRozan. Mais aussi par la performance de Cody Williams.

Car ce sommet du « tanking » était une parfaite occasion de briller pour des joueurs qui ont des choses à prouver. Notamment du côté du Jazz, pour des propriétaires d’un « two-way contract » ou d’un contrat de dix jours comme Blake Hinson, Oscar Tshiebwe et Bez Mbeng.

« C’est pour eux l’occasion de vraiment se faire une réputation. Ces jeunes joueurs ont besoin d’une opportunité », indique ainsi Will Hardy, son coach. « La plupart des jeunes joueurs ont l’occasion de jouer un peu mais cela peut être assez sporadique. En enchaînant plusieurs matches où l’on joue beaucoup de minutes, on peut se forger une réputation qui peut être bonne, mauvaise ou entre les deux. »

Celui qui en a le plus profité dans cette rencontre, c’est donc Cody Williams. Le frère de Jalen, l’ailier du Thunder, a compilé 34 points à 12/20 au shoot, 7 rebonds et 7 passes. « On est très fier de Cody », poursuit le coach du Jazz face au record en carrière de son jeune joueur (21 ans), qui est dans sa deuxième saison et vit sa meilleure séquence en ce moment avec 17.6 points de moyenne sur les cinq derniers matches.

« Il a la bonne attitude, une capacité à rester concentré et à travailler très dur. Faire un match comme ça montre bien les progrès qu’il accomplit en tant que jeune homme et en tant que joueur », estime Will Hardy.

Cody Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 UTA 50 21:12 32.3 25.9 72.5 0.5 1.7 2.3 1.2 1.9 0.5 0.9 0.3 4.6 2025-26 UTA 54 22:03 47.8 24.0 69.1 0.9 1.9 2.8 1.5 1.8 0.7 0.9 0.4 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.