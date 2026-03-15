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Bam Adebayo et le Heat trouvent que les arbitres ont compté trop vite

Publié le 15/03/2026 à 16:37 Twitter Facebook

Battus par le Magic, les joueurs du Heat avaient un goût amer dans la bouche. Bam Adebayo et Erik Spoelstra ont notamment pointé une violation des cinq secondes trop rapide à leurs yeux.

Le Magic face au HeatLa défaite face au Magic a laissé des traces à Miami, et pas seulement à cause du scénario. Dans le vestiaire floridien, qui devait encaisser une cinquième défaite face au rival floridien cette saison, c’est surtout l’arbitrage qui concentrait la frustration, avec en tête une décision dans les dernières minutes.

Bam Adebayo n’a ainsi pas masqué son agacement après la rencontre, estimant que les arbitres avaient tout simplement « changé le match » par leurs coups de sifflet. En cause, une remise en jeu de Miami sanctionnée pour une violation des cinq secondes alors que le Heat tentait encore de revenir. Quelques instants plus tard, Orlando, qui ne possédait alors que deux points d’avance, aurait selon les Floridiens dû être puni de la même manière.

« C’est ça qui est frustrant, parce qu’on prend une amende dès qu’on dit quelque chose », a regretté l’homme aux 83 points. « Ça a changé le match. Quand on change le match, il faut l’assumer. Quand nous, on se trompe, quand on fait des erreurs, quand on rate des choses, tout nous tombe dessus. On nous reproche tout. Et de l’autre côté, j’ai eu le sentiment qu’ils avaient aussi une violation des cinq secondes qui n’a pas été sifflée. Ça a changé le match. »

Le Magic n’aurait sans doute pas dû être sanctionné d’une violation des cinq secondes sur leur remise en jeu car Jamahl Mosley a appelé un temps-mort durant le décompte, alors qu’il restait encore du temps.

Mais comme Bam Adebayo, Erik Spoelstra pense que les arbitres ont sifflé trop vite sur leur propre remise en jeu. Il est vrai que Kasparas Jakucionis remet le ballon en jeu alors que le mouvement du bras qui comptabilise les secondes est effectué. Ça se joue donc à quelques centièmes, alors que les arbitres laissent généralement une marge.

« Je n’ai pas encore revu la mécanique de l’action, mais ça m’a semblé être une violation des cinq secondes sifflée très rapidement », a ainsi poliment résumé l’entraîneur, qui n’avait pas l’intention de prendre une amende.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Norman Powell 50 30:01 47.3 38.8 83.0 0.4 3.2 3.6 2.6 2.0 1.2 0.2 2.1 22.5
Tyler Herro 21 30:37 49.1 39.3 91.7 0.5 4.1 4.6 3.8 1.9 0.8 0.4 1.9 21.5
Bam Adebayo 60 31:51 44.4 32.3 77.4 2.1 7.7 9.7 2.9 1.8 1.2 0.7 1.7 20.0
Andrew Wiggins 57 30:58 47.4 39.9 78.8 1.8 3.3 5.1 2.8 1.6 1.1 1.0 2.2 15.9
Jaime Jaquez Jr. 63 28:44 49.9 28.1 76.4 1.3 3.9 5.2 4.7 2.1 0.8 0.3 1.9 15.1
Kel'el Ware 63 22:43 53.1 38.6 76.5 3.1 6.3 9.4 0.6 0.9 0.9 1.1 1.6 11.3
Pelle Larsson 57 25:32 49.2 33.1 79.6 0.8 2.6 3.4 3.4 1.2 0.7 0.2 2.0 10.8
Davion Mitchell 57 28:14 48.2 41.8 68.4 0.4 2.2 2.7 6.6 1.5 1.0 0.2 2.7 9.0
Simone Fontecchio 60 16:52 39.6 36.1 84.4 0.8 2.3 3.1 1.5 0.8 0.5 0.2 1.5 8.4
Nikola Jović 45 17:35 37.0 27.2 68.3 0.6 2.8 3.4 2.2 1.4 0.6 0.4 1.4 7.5
Kasparas Jakučionis 41 17:53 42.2 43.1 88.1 0.8 1.9 2.7 2.4 1.0 0.7 0.1 2.0 6.0
Dru Smith 64 17:04 41.5 30.6 83.2 0.9 1.7 2.6 2.7 0.8 1.5 0.3 1.6 5.9
Myron Gardner 36 9:35 48.0 41.5 73.9 1.0 2.0 3.0 1.0 0.3 0.5 0.1 1.6 3.8
Keshad Johnson 24 7:38 42.0 31.0 66.7 0.7 1.1 1.8 0.1 0.4 0.3 0.3 0.8 3.4
Jahmir Young 10 4:42 35.0 28.6 100.0 0.2 0.2 0.4 0.6 0.2 0.1 0.0 0.5 1.7
Vladislav Goldin 4 3:00 66.7 0 0 0.3 0.8 1.0 0.5 0.3 0.0 0.3 0.8 1.0
Trevor Keels 4 1:15 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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