Aaron Gordon se rapproche de son meilleur niveau

Ce n’est pas tous les soirs que Nikola Jokic ou Jamal Murray ne termine pas une rencontre comme meilleur marqueur des Nuggets. C’est pourtant ce qui est arrivé cette nuit puisque c’est Aaron Gordon qui a décroché la meilleure marque face aux Lakers avec 27 points à 9 sur 16 aux tirs, dont 5 sur 10 à 3-points. David Adelman a tenu à le mettre en avant, même si la défaite sur le fil fait très mal.

« Après la sortie de Jamal, Aaron est devenu le principal playmaker. Il a été fantastique ce soir : 27 points sur 16 tirs, cinq paniers à 3-points » souligne le coach des Nuggets en conférence de presse. « On a essayé d’utiliser Aaron davantage comme facilitateur. AG a même rentré un step-back à 3-points très difficile. C’est ce que font les grands joueurs. Le revers, c’est qu’AG n’est plus au ‘dunker spot’ puisqu’il gère le ballon. L’attaque devient davantage un jeu à deux. Mais encore une fois, on a eu des tirs ouverts qui ne sont pas rentrés. »

Pour sa part, Aaron Gordon regrette le manque de régularité en défense, et qu’il faille attendre que l’équipe soit menée de 17 points pour se mettre au niveau.

« Pour nous, tout se résume à la défense. Si on veut gagner, ce sera grâce à notre défense » rappelle-t-il. « Il y a deux mi-temps opposées dans un match… et ça dépend de nous. Il faut qu’on soit plus soudés collectivement et qu’on joue avec plus d’urgence dès le début du match. Il faut aussi bien comprendre ce qu’on essaie d’accomplir et communiquer davantage entre nous. Aujourd’hui, on a été trop silencieux sur le terrain. »

Un discours également entendu chez les Wolves il y a quelques heures…

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 16:57 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 23:53 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29:23 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 32:55 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 33:45 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 32:32 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 DEN 25 25:55 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 ORL 25 29:26 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 31:41 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30:13 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 31:28 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 51 28:22 53.1 43.6 81.0 1.6 3.3 4.8 3.2 1.6 0.5 1.4 0.3 14.7 2025-26 DEN 27 27:44 49.5 39.5 78.1 1.4 4.6 6.1 2.5 1.5 0.6 1.0 0.3 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.