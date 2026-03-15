Un record et une blessure pour Kawhi Leonard

Soirée globalement négative pour les Clippers et Kawhi Leonard. Auteur de 31 points face aux Kings, l’ailier All-Star a signé un 45e match de suite à 20 points et il s’est emparé du record de franchise établi en 1975 par Bob McAdoo, quand la franchise s’appelait les Buffalo Braves.

Mais les Clippers ont perdu à domicile face aux cancres de leur conférence, et surtout Leonard s’est blessé à la cheville. C’était au début du 4e quart-temps, en défendant sur DeMar DeRozan. Revenu sur le banc en boîtant, Leonard ne reviendra pas en jeu par la suite.

«Je n’ai rien vu» a simplement déclaré Tyronn Lue à propos de la blessure de son leader. Pour l’instant, les Clippers n’ont pas communiqué sur le sujet. En revanche, la veille, après la victoire face aux Bulls, Leonard avait évoqué cette impressionnante série de matches à 20 points et plus.

« C’est incroyable et je remercie Dieu de pouvoir jouer de manière constante cette année et d’être dans la conversation avec les plus grands basketteurs » avait-il répondu. «C’est toujours un plaisir d’être sur le terrain et de jouer au basket. Il y a beaucoup de hauts et de bas en NBA : des mauvais matchs, des tirs manqués, des blessures, des échecs… Mais c’est génial de voir son nom aux côtés des plus grands comme lui.»