Neemias Queta, une montée en puissance qui ne trompe pas

Joe Mazzulla va bientôt devoir porter ses costumes une taille au dessus tant il dispose d’atouts à ranger dans sa manche. L’absence de Jayson Tatum jusqu’à début mars a permis à Boston de responsabiliser ses «role players», qui constituent aujourd’hui autant de menaces, capables de sortir du lot selon le déroulement d’un match. Cette nuit, ce fut ainsi au tour de Neemias Queta de monter au créneau pour lancer les siens face à des Wizards qui ont lâché dès le deuxième quart-temps.

Le gros match du poste 5 international portugais (24 points, 10 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres en 31 minutes) n’est pas une surprise, plutôt une confirmation, seulement deux semaines après son meilleur match en carrière, à 27 points face aux Sixers. Avant cela, il n’avait encore jamais dépassé la barre des 20 points !

Contrat de confiance

Le pivot a reconnu avoir été mis en confiance par son entame « Adebayesque », après avoir scoré 13 des 20 premiers points de son équipe pour terminer à 22 points à la pause, à 10/12 au tir.

« Une fois que vous êtes lancé comme ça dès le début, vous avez l’impression que tout est possible », a-t-il déclaré. « Ils étaient juste regroupés au large. C’est juste la force d’attraction de Jayson Tatum, Jaylen Brown, Derrick White et Payton Pritchard. On a beaucoup de battants dans l’équipe, ce qui donne beaucoup de fil à retordre à l’adversaire en défense. Et ce soir, je suppose que c’était ma soirée ».

Neemias Queta a pris le dessus sur Alex Sarr grâce à ses bonnes lectures de jeu, sans forcer, en faisant les bons choix, sur « pick-and-roll » et grâce à son efficacité près du cercle. Sur sa lancée après son gros premier quart-temps, il s’est même permis un « Dream Shake » à la Hakeem Olajuwon devant le Français pour mieux terminer main gauche. Petit à petit, à enchaîner les matchs, dans un tel collectif, le Celtic se fait de plus en plus confiance.

« On a régulièrement travaillé là-dessus, à analyser comment bien me placer pour installer l’attaque. Bien sûr, il faut mettre quelques paniers pour forcer la défense à s’ajuster au début. C’est une combinaison de tout ça, le fait d’avoir envie de mettre plus de paniers, de jouer avec plus de confiance, être plus déterminé sur mes « spin moves », ce genre de choses. Avec ça, j’ai une base assez solide, et je peux faire du bon boulot », a-t-il ajouté.

Que du bonus avant le retour de Nikola Vucevic

Moins en vue après la pause, avec seulement un tir tenté, il s’est montré dans un autre registre pour permettre à d’autres de prendre le relais, en parfait joueur d’équipe, comme ces Celtics en comptent tant dans cet effectif.

«Il fait partie de ceux qui nous ont aidés à bien débuter, en nous permettant de contrôler la raquette comme ça, en attaque surtout. Il s’en est bien tiré dans son duel avec Alex Sarr, simplement en donnant ce que le jeu demandait », a souligné son coach, Joe Mazzulla. « C’est ce que le jeu exigeait de sa part en première mi-temps, tandis qu’ensuite ça exigeait de sa part d’être un peu plus en poseur d’écrans et à créer des ouvertures pour ses coéquipiers. Tout le mérite en revient aux joueurs, qui ont conscience de ce qui peut nous donner les meilleures chances de l’emporter (…). Neemias est un gars altruiste, et tous nos gars dans l’équipe pensent avant tout à gagner. La façon dont il a joué a été déterminante pour nous, et c’est tout à son honneur ».

A lui de poursuivre dans le même état d’esprit sur ce mois de mars record avant le retour de Nikola Vucevic, attendu pour début avril.

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8:00 44.7 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 5:48 66.7 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 11:54 64.4 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 2024-25 BOS 62 13:55 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0 2025-26 BOS 62 24:54 63.3 0.0 69.0 2.9 5.4 8.4 1.4 2.8 0.8 1.1 1.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.