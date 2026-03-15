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Jayson Tatum et Neemias Queta renvoient les Wizards à leurs études

Publié le 15/03/2026 à 6:05 Twitter Facebook

Les Celtics ont renoué avec la victoire en disposant de Washington (111-100) après avoir compté jusqu’à 30 points d’avance, grâce à la bonne première mi-temps de Neemias Queta (22 de ses 24 points) et au nouveau double-double de Jayson Tatum (20 points, 14 rebonds, 7 passes décisives).

Jayson Tatum et les CelticsBattu à San Antonio puis à Oklahoma City, Boston a renoué avec la victoire pour son retour au TD Garden, et c’est Washington qui en a payé le prix. Les Wizards ont encaissé leur 11e défaite consécutive dans ce qui aura été un nouveau match compliqué. Car s’il n’y a que 11 points d’écart à l’arrivée, Washington a plongé jusqu’à -30 avant de relever la tête pour sauver les meubles en fin de match.

Boston a pris la rencontre par le bon bout, s’appuyant notamment sur un Neemias Queta dominateur, auteur de 13 des 20 premiers points de son équipe (20-11). Washington a eu le malheur de répondre, via un 3/3 de Tristan Vukcevic à 3-points puis un panier extérieur de Jamar Watkins pour prendre brièvement la tête (26-27). Après le 3-points de Baylor Scheierman pour boucler le premier acte (29-27), Boston a alors placé un cinglant 19-2 pour mettre les Wizards hors d’état de nuire.

Luka Garza et Sam Hauser ont montré la voie en scorant six points chacun avant de laisser Neemias Queta enfoncer le clou, portant la marque à 48-29. Les 3-points de Derrick White et Jayson Tatum ont salé l’addition tandis que deux nouveaux paniers de Neemias Queta, donc un « Dream Shake » sur Alex Sarr main gauche ont contribué à reléguer les Wizards à 23 longueurs à la pause (64-41).

Jayson Tatum a pris le relais au retour des vestiaires en scorant 11 points en 8 minutes dont un dunk pour sceller le plus gros écart du match, à +30 (85-55), avant de lever un peu le pied. Jaden Hardy et Tristan Vukcevic en ont profité pour corriger le tir en enchaînant les bonnes séquences, au point de ramener Washington à -12 après avoir passé un 13-4 en milieu de quatrième quart-temps (104-92). Pas de quoi faire trembler les Celtics pour autant. Jayson Tatum a répondu par un lay-up et Sam Hauser par un 3-points, ce qui a suffi pour assurer la victoire (111-100).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Neemias Queta attaque fort. L’intérieur des Celtics n’est pas la première menace à laquelle on pense au regard de l’effectif de Joe Mazzulla. L’international portugais a pourtant été essentiel lors de la première mi-temps à 22 points à 10/12 au tir. Par sa dimension physique, sa mobilité et son adresse, il a fait des misères à un Alex Sarr qui n’est jamais entré dans son match offensivement (4 points à 1/9 au tir). Neemias Queta a pour sa part fini à 24 points, après avoir pris seulement un tir après la pause. 10 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres à mettre également à son actif.

Jayson Tatum poursuit sa montée en puissance. Probablement son match le plus complet depuis son retour (20 points, 14 rebonds, 7 passes décisives), avec un relais bienvenu au retour des vestiaires pour enfoncer le clou et en fin de match pour sécuriser la victoire. C’est aussi son deuxième double-double en quatre matchs. Niveau temps de jeu, c’est la première fois qu’il dépasse les 30 minutes (32), signe qu’il reprend progressivement ses marques, au sein du collectif de Joe Mazzulla et aussi physiquement.

Trae discret. Le meneur n’a pas l’intention de forcer sur cette fin d’exercice, et ne s’est pas fait violence sur ce match terminé à 11 points (5/10 au tir) et 6 passes en 24 minutes. Quelques éclairs de génie, comme lorsqu’il a envoyé Bilal Coulibaly au alley-oop d’une passe de sa moitié de terrain dans le troisième quart-temps, mais rien de fou dans l’ensemble, et une prestation loin de refléter ce qu’il peut apporter au meilleur de sa forme.

Boston Celtics / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Neemias Queta 31 11/13 0/0 2/3 6 4 10 3 2 1 2 2 14 24 35
Jayson Tatum 32 8/19 2/9 2/2 1 13 14 7 2 2 1 0 18 20 31
Jaylen Brown 31 6/13 0/5 4/4 2 2 4 3 1 1 3 0 8 16 14
Derrick White 35 3/11 3/8 6/6 3 3 6 5 1 1 2 1 33 15 18
Sam Hauser 26 4/11 4/11 0/0 1 5 6 2 3 0 1 0 29 12 12
Luka Garza 15 5/6 2/2 3/4 1 0 1 3 4 0 2 0 2 15 15
Payton Pritchard 30 2/11 0/4 0/0 0 4 4 4 1 2 0 1 -6 4 6
Baylor Scheierman 25 1/8 1/7 0/0 4 5 9 2 2 1 1 0 -6 3 7
Amari Williams 2 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 -5 2 2
Ron Harper Jr. 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -5 0 -1
Hugo González 9 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 -22 0 0
Max Shulga 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0
Total 41/93 12/46 17/19 19 36 55 29 20 8 14 4 111
Washington Wizards / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bilal Coulibaly 24 4/10 2/5 2/2 1 3 4 1 1 1 1 2 -15 12 13
Trae Young 25 5/10 0/2 1/2 1 3 4 6 2 0 1 0 -23 11 14
Tre Johnson 24 3/13 1/7 0/0 0 1 1 2 4 0 1 0 -23 7 -1
Will Riley 29 2/6 1/3 0/0 2 3 5 3 1 0 2 0 -17 5 7
Alexandre Sarr 22 1/9 1/5 1/2 0 5 5 0 1 2 3 1 -25 4 0
Tristan Vukcevic 20 7/9 6/7 2/2 0 3 3 1 2 1 2 0 21 22 23
Jamir Watkins 24 6/11 2/6 1/4 3 3 6 2 3 2 1 0 12 15 16
Jaden Hardy 15 5/5 2/2 0/0 1 2 3 1 1 1 1 0 17 12 16
Justin Champagnie 21 3/6 0/1 4/5 0 4 4 1 2 2 0 0 8 10 13
Carlton Carrington 22 1/2 0/0 0/0 1 2 3 8 1 0 1 1 8 2 12
Anthony Gill 6 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -7 0 0
Sharife Cooper 8 0/2 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -11 0 0
Total 37/84 15/39 11/17 9 29 38 28 18 9 13 4 100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI104
BRO97
ATL122
MIL99
BOS111
WAS100
MIA117
ORL121
SAS115
CHA102
LAL127
DEN125
LAC106
SAC114

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