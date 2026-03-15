Autre héros des Lakers, Austin Reaves raconte son incroyable panier

Si le tir à la dernière seconde de Luka Doncic face aux Nuggets va tourner en boucle ce dimanche, c’est le panier de l’égalisation d’Austin Reaves qui a fait le plus causer en conférence de presse et dans le vestiaire.

À moins de deux secondes de la fin du quatrième quart-temps, c’est lui qui avait envoyé les deux formations en prolongation sur une action assez incroyable.

Sur la ligne des lancers-francs, Austin Reaves n’a pas le choix : comme les Lakers sont menés de trois points, il doit inscrire le premier, puis volontairement rater le second pour espérer que le rebond retombe dans les mains de ses coéquipiers pour tenter un ultime tir. C’est ce qu’il va réussir dans un délire indescriptible, et c’est carrément lui qui va inscrire le panier égalisateur, sur une jambe.

« Je me suis dit que si je lançais le ballon assez vite, Jokic n’aurait pas le temps de lever les mains pour prendre le rebond », a expliqué Austin Reaves. « C’était mon raisonnement… et ça a marché. »

Austin Reaves adresse un « I Love You » au ballon

Autre élément essentiel, viser la gauche du cercle pour que le ballon ne se retrouve pas au milieu d’une forêt de bras, mais aussi pas trop haut pour éviter de marquer par accident. « Je savais que j’allais le manquer, mais je ne voulais surtout pas donner au ballon une chance d’entrer dans le panier. Certains tirent très haut et finissent par marquer par accident. Mais je ne pense même pas que mon ballon soit monté à plus de trois mètres. »

L’inspiration d’Austin Reaves est géniale, mais il faut aussi souligner le travail d’écran de Deandre Ayton pour empêcher Jokic de dévier, voire attraper le ballon, qui est crucial.

« C’est une action de basket incroyable », résume JJ Redick, tandis que Luka Doncic parle d’une « exécution parfaite ». « C’était très difficile à faire, et le simple fait qu’il égalise nous a pratiquement offert la victoire. L’exécution de cette action était parfaite. »

Un Luka Doncic amusé par la réaction de son coéquipier lorsqu’ils ont rejoint le banc pour attaquer la prolongation. Après avoir récupéré le tir manqué de Jamal Murray, Austin Reaves a pris le ballon, et lâché un « I Love You ! »