Avec neuf victoires de suite, les Hawks s’envolent

Cette saison-là, ils avaient signé non pas une, mais deux séries de ce genre. Une première séquence, en décembre 2014, à neuf victoires de rang, puis une seconde, bien plus impressionnante à 19 succès de suite terminée en janvier 2015 pour les Hawks de Mike Budenholzer. Cette saison-là, Al Horford, Paul Millsap, Kyle Korver et les autres avaient fini avec 60 victoires, le meilleur bilan de la franchise.

Voilà que 11 ans plus tard, les Hawks d’aujourd’hui retrouvent enfin des hauteurs qu’ils n’avaient plus survolées depuis cette époque dorée. Faciles vainqueurs des Bucks, les hommes de Quin Snyder en sont à neuf victoires de suite, soit la meilleure dynamique en cours au sein de la ligue.

Leur bonne forme est telle que les Hawks (36v-31d), actuellement 8e à l’Est, pourraient finir par s’inviter dans le Top 6 et se qualifier ainsi directement pour les playoffs. Les joueurs de Géorgie ne comptent en effet qu’une victoire de moins que les Raptors (37v-29d), occupants de la dernière place qualificative directe.

L’explication à cette série en cours ? « On défend à un haut niveau, c’est l’élément le plus important. Évidemment, offensivement, nous sommes vraiment performants. Il y a énormément de talent, beaucoup d’adresse au tir, de la vitesse et un bon équilibre. Mais je trouve que, défensivement, nous sommes bien plus concentrés. […] C’est ce qui a fait une énorme différence pour nous », juge CJ McCollum.

Présence au rebond

Un sentiment confirmé par les chiffres. En se basant sur les neuf derniers matchs disputés par chaque formation de la ligue, les Hawks affichent la meilleure défense de la Grande Ligue avec 102.7 points encaissés sur 100 possessions. Sur cette séquence, à quatre reprises, leurs adversaires ont été limités sous la barre des 100 points.

En parallèle à cette implication défensive, les Hawks sont également l’équipe la plus active de la ligue au rebond sur ces neuf matchs. « On fait les choses collectivement. Il n’y a pas qu’un seul joueur qui prend les rebonds. Ce sont plusieurs gars qui sont physiques et qui font écran sur leurs adversaires. Onyeka [Okongwu] en est le parfait exemple. Jalen Johnson devrait l’inviter à dîner, parce qu’il empêche constamment son vis-à-vis d’approcher du cercle », sourit Quin Snyder.

La recette fonctionne aussi parce que Atlanta bénéficie d’un calendrier plus ouvert (Wizards, Bucks, Nets, Mavs…), mais en bon vétéran, CJ McCollum assure que ces matchs ont leur utilité pour la suite.

« Il s’agit de continuer sur cette lancée. Rester concentrés sur le plan de jeu, faire preuve de discipline tactique et l’exécuter. Enchaîner les victoires c’est génial, mais tant qu’on construit les bonnes habitudes, je pense que c’est ce qui compte le plus pour nous à l’approche du mois d’avril. Je ne vais pas trop en dire pour l’instant parce qu’on joue avec beaucoup de liberté. On veut continuer à pratiquer ce basket libéré », termine l’arrière.