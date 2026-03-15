32 points à 13/24 au tir dont 5/10 à 3-points, 12 rebonds, 8 passes, 3 contres et 2 interceptions en 31 minutes. Victor Wembanyama a offert un vrai récital pour son retour au jeu, malgré une cheville encore douloureuse.

Le Français n’a été surpris que sur la première action du match, quand Moussa Diabaté l’a piégé pour dunker. Ensuite, « Wemby » a rapidement fait sortir son compatriote du match en provoquant deux fautes rapides, pour prendre le contrôle du jeu. Les Hornets se sont pourtant accrochés, mais Victor Wembanyama a repris son entreprise de démolition sur la fin, toujours aussi dissuasif en défense et écœurant en attaque… comme passeur !

Dans le troisième quart, les Spurs ont même mis en place un système afin d’envoyer Luke Kornet au alley-oop.

« En ce moment, ma priorité, c’est vraiment de prendre soin de mon corps, parce que je veux aussi gagner le trophée de MVP et celui de Défenseur de l’année », clame-t-il carrément après la victoire face à Charlotte. « Donc là, mon objectif, c’est d’appuyer sur l’accélérateur jusqu’à la fin de la saison. »

Un discours appuyé par Keldon Johnson, son coéquipier, venu perturber son passage à la télévision.

« C’est mon gars, là, juste ici. Le meilleur joueur du monde. Le MVP »

« C’est mon gars, là, juste ici. Le meilleur joueur du monde. Le MVP. Et si quelqu’un a quelque chose à redire, qu’il vienne me le dire en face » lâche ainsi le précieux 6e homme de l’équipe texane.

Victor Wembanyama a déjà quasiment les deux mains sur le trophée de Défenseur de l’année. Pour le MVP, il semble difficile d’aller chercher Shai Gilgeous-Alexander mais « Wemby » compte donc sprinter jusqu’au bout. Il faut dire qu’il est carrément à la 2e place de la course selon le dernier classement de NBA.com !

« À mon sens, Victor a sans doute la plus longue liste de choses importantes qu’il souhaite accomplir de toute l’histoire du basket. Et elles sont toutes importantes pour moi aussi » détaille Mitch Johnson, son coach. « Cela implique beaucoup de choses et, parfois, nous devons prendre des décisions difficiles, car sur cette longue liste, il y a encore des choses auxquelles nous accordons la priorité. Mais je pense que ce gars-là va nous mettre au défi pendant longtemps, pour continuer à répondre à cette envie de cocher ces éléments un à un sur la liste. »

Pas question donc de le mettre au repos sur cette fin de saison, alors qu’il n’a plus que trois « jokers » (matchs manqués) à utiliser sur les 15 derniers matchs des Spurs afin de rester éligible aux trophées de fin de saison.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 51 29:16 50.6 36.0 81.5 1.9 9.2 11.1 2.9 2.6 1.0 2.6 3.0 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.