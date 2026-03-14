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Victor Wembanyama brille et les Spurs prennent leur revanche sur les Hornets

Publié le 14/03/2026 à 23:32 Twitter Facebook

Avec 32 points à 13/24 au tir dont 5/10 de loin, 12 rebonds, 8 passes et 3 contres, Victor Wembanyama a régné sur la rencontre remportée par les Spurs (115-102) face aux Hornets.

Victor Wembanyama et les SpursLa dernière fois que Victor Wembanyama et les Spurs avaient croisé la route des Hornets, ça s’était mal passé pour les Texans et « Wemby », piégés par l’intensité de la troupe de Moussa Diabaté.

C’était le 31 janvier dernier et, depuis, San Antonio est clairement monté en puissance, tout comme son leader. Pour ce deuxième (et dernier) duel de la saison entre les deux équipes, les Spurs étaient ainsi préparés, à l’image d’un Victor Wembanyama qui inscrit 11 points dès le premier quart-temps. Le Français a notamment appris à « vendre » les fautes qu’il subit et Moussa Diabaté se fait attraper deux fois par la patrouille en quelques minutes…

Les Spurs passent ainsi un 18-0 dans le premier quart-temps qui leur offre le contrôle de la rencontre, alors que « Wemby » ne lève pas le pied en deuxième quart-temps.

Heureusement pour Charlotte, LaMelo Ball est aussi en forme et les Hornets s’accrochent à la mi-temps (59-46). Très discret en première mi-temps, Kon Knueppel se réveille au retour des vestiaires. Solide comme un vétéran, il ramène son équipe et Charlotte n’est plus qu’à quatre points (92-88) à neuf minutes de la fin du match.

La rencontre peut-elle basculer ? Victor Wembanyama décide que non en servant Keldon Johnson puis en scorant deux fois sur des services de Stephon Castle pour redonner de l’air à son équipe.

La petite frayeur est passée pour les supporters de San Antonio, et les Spurs s’imposent donc logiquement (115-102) pour décrocher leur 49e victoire de la saison. Un total que la franchise de Fort Alamo n’avait plus atteint depuis la saison 2016/17, quand elle avait rejoint pour la dernière fois la finale de conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une nouvelle démonstration de Victor Wembanyama. « Wemby » est désormais à la 2e place de la course au MVP chez NBA.com et ce match illustre parfaitement pourquoi. Il suffit de voir tous les shoots refusés par les joueurs des Hornets pour saisir le niveau d’intimidation défensive qu’il génère. Et que dire de son arsenal offensif ? Il « vend » ainsi mieux les fautes qu’il subit, et il est un cauchemar dès qu’il est près du cercle, mais également en créateur, alors qu’il s’est bien amusé à trouver Stephon Castle ou encore Luke Kornet au panier !

– Le cauchemar de Brandon Miller. Difficile pour les Hornets de gagner un match avec un Brandon Miller à 2/14 au tir. Bien gêné par les extérieurs de San Antonio, l’ailier de Charlotte s’est précipité tout le match, ne parvenant pas, contrairement à Kon Knueppel, à aller chercher des fautes près du panier.

San Antonio Spurs / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Victor Wembanyama 31 13/24 5/10 1/2 2 10 12 8 3 2 2 3 6 32 43
De'Aaron Fox 35 6/16 1/4 4/5 2 4 6 4 3 2 1 1 4 17 18
Stephon Castle 29 5/11 1/3 4/4 1 6 7 10 5 1 6 0 22 15 21
Devin Vassell 33 2/6 1/3 4/4 1 4 5 3 1 0 1 0 13 9 12
Julian Champagnie 33 4/11 1/6 0/0 1 3 4 2 2 2 0 0 7 9 10
Keldon Johnson 21 6/9 1/2 0/0 1 4 5 0 2 0 0 0 11 13 15
Luke Kornet 20 4/4 0/0 2/2 4 4 8 1 0 0 0 0 7 10 19
Carter Bryant 16 3/8 1/4 1/2 1 3 4 1 3 0 0 0 -3 8 7
Harrison Barnes 22 0/3 0/1 2/2 2 1 3 0 1 0 1 0 -2 2 1
Total 43/92 11/33 18/21 15 39 54 29 20 7 11 4 115
Charlotte Hornets / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Miles Bridges 34 8/16 4/8 2/2 0 4 4 2 2 1 2 0 -21 22 19
Kon Knueppel 32 6/14 3/10 5/6 3 3 6 2 1 0 0 0 -8 20 19
LaMelo Ball 22 6/13 4/10 1/2 1 3 4 2 4 3 1 1 -22 17 18
Brandon Miller 33 2/14 2/7 0/0 0 6 6 3 3 1 3 0 -21 6 1
Moussa Diabate 21 2/7 0/0 0/0 2 3 5 3 2 0 1 0 -13 4 6
Coby White 26 7/15 2/7 2/2 2 2 4 3 1 1 0 2 4 18 20
Grant Williams 22 1/8 1/7 3/3 1 2 3 1 2 0 1 4 3 6 6
Josh Green 18 2/3 2/3 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 16 6 6
Ryan Kalkbrenner 18 1/2 0/1 1/2 1 2 3 1 2 1 1 3 -1 3 8
Sion James 14 0/1 0/1 0/0 0 3 3 1 3 0 0 0 -2 0 3
Total 35/93 18/54 14/17 11 28 39 18 21 7 9 10 102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI104
BRO97
ATL122
MIL99
BOS60
WAS40
MIA
ORL1:00
SAS115
CHA102
LAL
DEN1:30
LAC
SAC3:30

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Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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