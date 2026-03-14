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Omer Yurtseven débarque dans la raquette des Warriors

Publié le 14/03/2026 à 19:47 Twitter Facebook

NBA – Vu à son avantage lors de sa saison rookie au Heat, Omer Yurtseven évoluait au Pana depuis deux saisons.

Omer Yurtseven

C’est l’hécatombe aux Warriors avec quatre blessés de plus, et ESPN annonce que les dirigeants ont décidé de signer le pivot turc Omer Yurtseven pour un contrat de 10 jours. À 26 ans, il ne sera pas de trop dans la raquette puisque Al Horford s’est blessé au mollet et Quinten Post à la cheville face aux Wolves, et Draymond Green souffre du dos. Sans oublier que Kristaps Porzingis vient seulement de reprendre.

Yurtseven connaît déjà la NBA puisqu’il a porté les couleurs du Heat de 2021 à 2023 avant de rejoindre le Jazz pour l’exercice 2023-2024. Depuis, il avait rejoint le Pana pour épauler Mathias Lessort sous les panneaux. Blessé en fin de saison dernière, puis au début de cette saison, il s’était fait couper, et il évoluait depuis la semaine dernière en G-League.

Omer Yurtseven Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 MIA 56 13 52.6 9.1 62.3 1.5 3.7 5.3 0.9 1.5 0.3 0.7 0.4 5.3
2022-23 MIA 9 9 59.3 42.9 83.3 0.9 1.7 2.6 0.2 1.8 0.2 0.4 0.2 4.4
2023-24 UTH 48 11 53.8 20.8 67.9 1.5 2.8 4.3 0.6 1.1 0.2 0.8 0.4 4.6
Total   113 12 53.5 21.4 65.3 1.5 3.2 4.7 0.7 1.4 0.2 0.7 0.4 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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