Glissades à la pelle et blessure : le parquet LED de la Big 12 fait un flop

La Big 12 a voulu faire parler d’elle, et n’imaginait sans doute pas que ce serait dans de telles proportions. La conférence, qui regroupe notamment les prestigieuses universités d’Arizona, Kansas, Houston ou encore West Virginia, dispute actuellement son tournoi final masculin, qui décidera en partie des qualifiés pour la « March Madness ». Mais ces dernières heures, les discussions se concentrent sur… le sol du T-Mobile Center de Kansas City.

Le « parquet », fait de panneaux de verre recouverts de LED, a essuyé de nombreuses critiques, au point d’être déjà remplacé. Les demi-finales et la finale se dérouleront donc sur un parquet classique en bois.

Cette technologie devait apporter une dose supplémentaire de spectacle visuel et d’innovation. Elle permettait notamment à la Big 12 d’afficher des effets au sol, en changeant complètement le décor du parquet lors des introductions d’avant-match, ou encore en zébrant la zone à l’intérieur de la ligne à 3-points, façon verre brisé, après un gros dunk. Mais le terrain de Kansas City s’est surtout attiré les foudres des joueurs et des coaches pour ses sensations inhabituelles et les nombreuses glissades survenues durant les premiers matchs de la compétition.

« Il est assez nul », avait lâché le joueur de Kansas State, Taj Manning. « C’est glissant. C’est une horreur visuellement, cela change tout le temps avec des lumières qui clignotent. Les lumières ont donné une migraine à Khamari McGriff. C’est un mauvais terrain. Ils ne devraient pas le réutiliser. Personne ne veut jouer sur ce truc. »

« Pour être honnête avec vous, la traction est plutôt bonne, mais quand vous poussez vraiment fort sur vos appuis, vous glissez », avait abondé Allen Mukeba, d’Arizona State. « Je pense que c’est surtout le mariage entre les chaussures et le terrain : c’est comme s’ils n’adhéraient pas ensemble. Cela le rend assurément dangereux. »

La star de Texas Tech Christian Anderson blessée après une chute

Les critiques ont redoublé quand le leader de Texas Tech, Christian Anderson, s’est blessé alors qu’un de ses appuis s’est dérobé sur une remise en jeu anodine. « Le terrain est évidemment un peu glissant, donc je pense que j’ai manqué un appui, ou fait un mouvement qui m’a conduit à glisser et à finir dans une position qui n’est pas naturelle », a réagi Christian Anderson, touché aux adducteurs et forfait pour le reste du match contre Iowa State.

Après avoir expliqué qu’elle attendrait des retours avant de prendre une décision, la Big 12 a finalement fait machine arrière pour revenir à un terrain plus traditionnel.

« Je pense que c’est la bonne chose à faire », a confirmé l’entraîneur de Kansas, Bill Self, alors que son protégé Darryn Peterson et Kingston Flemings (Houston), deux des principaux prospects de la prochaine Draft, doivent s’affronter vendredi soir en demi-finale. AJ Dybantsa a lui été éliminé avec BYU en quart de finale.

Ce parquet constituait une première pour une grande compétition de basket aux États-Unis. Le tournoi féminin de la Big 12 s’était déroulé la semaine précédente sur ce même terrain, sans provoquer de problème particulier. Mais ce n’était pas une première à l’international.

L’entreprise allemande ASB GlassFloor équipe déjà plusieurs équipes sur le Vieux Continent, dont le Bayern Munich et le Panathinaïkos en Grèce. Sa location a coûté 185 000 dollars et nécessité la présence à Kansas City d’une vingtaine de techniciens, a précisé CBS Sports, en citant le commissioner de la Big 12, Brett Yormark.