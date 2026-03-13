Le patron de FedEx n’imagine pas les Grizzlies quitter Memphis

Les Grizzlies ne bougeront pas. C’est du moins ce qu’affirme le patron de FedEx, Richard Smith, cité par le Commercial Appeal, le quotidien local. Le dirigeant, fils du défunt fondateur de l’entreprise de transport, Fred Smith, a déclaré avoir engagé un « cabinet de conseil sportif » pour déterminer si le propriétaire des Grizzlies, Robert Pera, cherchait à vendre l’équipe ou à quitter Memphis.

Il dit avoir reçu une réponse négative sur ces deux points. « Je ne pense pas qu’il y ait la moindre part de vérité dans les rumeurs selon lesquelles il voudrait déménager l’équipe », confie Richard Smith.

Si le propriétaire actuel avait voulu vendre, Richard Smith assure qu’il aurait été intéressé par le rachat de l’équipe avec sa famille afin de la maintenir à Memphis. Le dirigeant, dont la compagnie donne son nom à l’arène de l’équipe (FedExForum), ajoute avoir également étudié la possibilité de devenir actionnaire minoritaire des Grizzlies.

« Il n’y avait pas beaucoup de parts minoritaires à vendre. Il n’y a donc pas vraiment eu d’opportunité pour ma famille d’entrer au capital, que ce soit en tant que propriétaire majoritaire ou en tant qu’actionnaire minoritaire significatif », détaille le patron de la plus grosse société de Memphis.

L’argent public mobilisé

Sa prise de parole intervient alors que les Grizzlies restent en pleine négociation avec la ville de Memphis concernant le bail du FedExForum. Le contrat actuel de l’équipe court jusqu’à la fin de la saison 2028/29. L’un des points majeurs des discussions concerne la rénovation de la salle. Et tout porte à croire qu’un accord sera trouvé.

« Nous travaillons très dur sur le bail des Grizzlies. Je suis très satisfait de la direction que prennent les choses. Je ne veux pas fixer d’échéancier, mais je suis convaincu que nous allons y arriver », affichait en février le maire de la ville, Paul Young, à propos de la signature d’un nouveau bail.

Il faut dire que le conseil municipal de Memphis et l’État du Tennessee mettent des moyens pour convaincre Robert Pera de garder la franchise dans le plus petit marché NBA. Le coût des travaux, estimé à 550 millions de dollars, sera ainsi globalement assuré par de l’argent public, l’État ayant mobilisé 230 millions de dollars et la ville 80 millions supplémentaires. Le reste doit venir de la hausse de la taxe hôtelière locale.