Le FedExForum des Grizzlies va bien être renové

Publié le 22/08/2025 à 13:12

NBA – La franchise et la ville de Memphis sont d'accord pour dépenser 550 millions de dollars afin de donner un coup de pinceau à la salle.

Cela fait désormais plus de vingt ans, au début de la saison 2004/05, que les Grizzlies évoluent dans le FedExForum. Au fil des années, des rénovations ont été effectuées et de nouveaux importants travaux étaient prévus, pour une somme de 550 millions de dollars.

Mais jusqu'à fin juillet, des obstacles étaient encore sur la route d'une entente. C'est désormais de l'histoire ancienne puisque le Daily Memphian annonce que l'accord entre la ville de Memphis et la franchise est acté.

De plus, les deux camps ont conclu « un accord à long terme » pour maintenir l'équipe à Memphis après 2029, la franchise du Tennessee étant liée à la salle jusqu'à cette date.

C'était le pari de Paul Young, le maire de Memphis, depuis quelques mois : miser sur de très grosses rénovations du FedExForum qui vont permettre de générer plus d'argent lors des matches à domicile pour les Grizzlies. Et ainsi pousser la franchise à rester à Memphis, le plus petit marché de la NBA.

Par Jonathan Demay
