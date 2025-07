Les négociations entre les Grizzlies et la ville de Memphis repoussées

Paul Young, le maire de Memphis, voulait négocier le nouveau bail des Grizzlies au FedExForum au cours de l'été.

En effet, la franchise du Tennessee est liée à la salle jusqu'en 2029 et l'édile avait promis d'importants travaux (plus de 550 millions de dollars) afin d'améliorer la qualité de l'enceinte, et multiplier les revenus.

« L'obtention du montant était le premier obstacle, pour nous assurer d'avoir de tous les fonds nécessaires à la réalisation du projet », expliquait-il en février. « Ensuite, il fallait travailler sur la forme et les conditions du bail, et nos avocats continuent de travailler d'arrache-pied pour mettre en place tous ces paramètres. »

Sauf que l'enthousiasme de Paul Young s'est refroidi et alors qu'il promettait de sécuriser l'avenir des Grizzlies dans sa ville durant l'intersaison, il a annoncé que le « timing avait changé ».

À quel point est-ce inquiétant, alors que la viabilité du club dans le plus petit marché de la NBA a souvent interrogé ? Difficile à dire pour le moment, le maire expliquant avant tout ce contretemps par les changements intervenus au sein de son cabinet. Mais du côté des Grizzlies, on attend aussi visiblement de voir si Paul Young parvient à faire baisser la criminalité dans le centre-ville de Memphis, où se situe le FedExForum.

Le maire promet ainsi de nouvelles mesures « dans le but de continuer à nettoyer la ville » afin que le centre-ville redevienne un lieu où les familles pourraient passer du temps, ce qui « pourrait aider les Grizzlies ».