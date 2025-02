La ville de Memphis ne veut pas perdre les Grizzlies

Memphis est le plus petit marché de toute la NBA, et il serait donc tentant pour les propriétaires de déménager vers de plus gros horizons. Mais du côté du Tennessee, on espère bien empêcher ça…

Le maire de Memphis, Paul Young, entend ainsi sécuriser l’avenir de la franchise à long terme cet été.

« Nous nous efforçons de parvenir à un accord sur les principes d’un bail d’ici la fin de l’été », explique ainsi l’édile, alors que l’accord en cours entre les Grizzlies et la ville court jusqu’en 2029.

Pour convaincre Robert J. Pera de ne pas déménager la franchise, Paul Young mise ainsi sur de très grosses rénovations du FedExForum, la salle inaugurée en 2004 et qui devrait donc subir un important lifting.

« L’obtention du montant était le premier obstacle, pour nous assurer d’avoir de tous les fonds nécessaires à la réalisation du projet », a expliqué Paul Young. « Ensuite, il fallait travailler sur la forme et les conditions du bail, et nos avocats continuent de travailler d’arrache-pied pour mettre en place tous ces paramètres. »

C’est qu’on parle en effet de grosses rénovations, avec 550 millions de dollars de travaux annoncés. De quoi permettre de générer plus d’argent lors des matchs à domicile, un argument de poids.