Jamal Murray, d’incertain à souverain

On pouvait douter de son état de forme. Victime d’une entorse de la cheville gauche une semaine plus tôt contre les Knicks, Jamal Murray a pourtant serré les dents, avec efficacité. Au lendemain de la victoire contre Houston, pour le deuxième match d’un back-to-back, le meneur des Nuggets a de nouveau dépassé les 30 points face aux Spurs. Mieux encore : sa seule deuxième période lui a suffi pour atteindre cette barre.

Rien ne laissait pourtant présager une telle issue après deux quart-temps laborieux. Bien contenu par la défense texane, Jamal Murray n’a inscrit son premier panier qu’à une minute de la pause. À la mi-temps, il affichait 9 points à 1/6 au tir, avec 4 balles perdues pour 3 passes décisives. Comme l’ensemble des Nuggets, à l’exception de Nikola Jokic, il a cependant changé de visage après le repos.

La différence dans le money-time

« En première période, nous avions du mal à marquer », a expliqué le principal intéressé. « Nous avons pourtant obtenu de bonnes positions. Leur public a mis beaucoup d’énergie, ils ont joué vite et ils ont trouvé du rythme. En seconde période, nous avons mieux contrôlé notre attaque, mis quelques tirs et relancé le match. »

Nikola Jokic, auteur d’un énorme triple-double avec 31 points, 20 rebonds et 12 passes décisives, a évidemment joué un rôle majeur dans ce retour. Mais dans le dernier quart-temps, le pivot serbe n’a même pas eu besoin de tenter un tir pour voir Denver effacer un retard de 20 points. Portés par les 30 points inscrits par Jamal Murray après la pause, à 10/15 au tir, les Nuggets ont fini par faire céder la défense des Spurs.

« Les joueurs capables de sortir du lot vous font gagner des matchs. Jamal et Nikola ont vraiment fait la différence dans le money time », s’est félicité David Adelman, l’entraîneur des Nuggets. « Heureusement, Jamal est passé d’incertain à probable avant le match. Il n’était pas du tout certain de jouer et nous avions déjà envisagé un autre cinq de départ. Mais c’est un joueur d’une grande solidité mentale. Sa capacité à se créer ses tirs a été remarquable. Il a mis quelques gros tirs à 3-points, mais aussi des tirs à mi-distance, des floaters, des tirs au poste, sans oublier son 15/15 aux lancers-francs. C’est une performance vraiment spéciale. »

« Pas encore les playoffs, mais ce sont des victoires qui comptent »

Jamal Murray a en effet montré toute sa palette offensive. Son adresse extérieure a complété l’ensemble, avec notamment un 3-points décisif pour offrir aux Nuggets leur premier avantage du match à moins de cinq minutes de la fin. Pour David Adelman, cette performance dépasse le simple cadre d’une belle soirée individuelle. « C’est un All-Star cette saison, et pour moi, c’est aussi un joueur All-NBA. Des matchs comme celui-ci le confirment. »

La victoire 136-131 de Denver compte à plusieurs niveaux. Certes, les Spurs étaient privés de Victor Wembanyama. Mais les Nuggets devaient eux aussi faire sans Aaron Gordon ni Peyton Watson, tout en s’appuyant sur un Jamal Murray diminué. Battre un concurrent direct dans ces conditions, et après avoir compté 20 points de retard, renforce à la fois la confiance du groupe et sa position au classement.

« C’est ce genre de moments qui rend ce sport aussi agréable », a résumé Jamal Murray. « C’est pour ce type de match que l’on joue. Ce ne sont pas encore les playoffs, mais ce sont des victoires qui comptent. Elles disent beaucoup de l’identité d’un groupe, surtout à l’extérieur. Voir l’équipe s’en sortir ainsi, c’est très satisfaisant. »

Denver (41 victoires – 26 défaites) reste ainsi bien placé dans la course au Top 4 à l’Ouest et donc potentiellement à l’avantage du terrain au premier tour. En attendant un éventuel nouveau duel contre San Antonio plus tard dans la saison, Jamal Murray va surtout tenter de soulager sa cheville avant le choc de samedi face aux Lakers.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 21:53 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 31:40 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 32:38 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32:16 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 35:30 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 32:49 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 31:33 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36:05 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 61 34:55 48.3 43.0 87.7 0.4 3.9 4.3 7.1 1.6 0.9 2.3 0.4 25.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.