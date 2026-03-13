Aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, qui n’en finit plus de briller avec sa Converse SHAI 001 depuis un an déjà, Jalen Williams et Chet Holmgren ont chacun affiché leurs préférences en matière de chaussures.

L’ailier d’OKC ne jure que par la collection Adidas de James Harden, et avait même bénéficié d’un coloris de la Harden Vol.9 en son honneur l’an dernier. Même chose pour Chet Holmgren, mais avec la ligne signature Nike de son idole, Kevin Durant, qui lui a lui aussi adressé un joli clin d’oeil en lui permettant de signer un modèle « PE » de la KD 18.

Baptisé « Thunder & Reign », ce coloris se présente sous un ensemble principalement violet orné de finitions d’un motif qui pourrait ressembler à de la peau de lion. Le petit clin d’œil à Chet Holmgren se situe au niveau de la languette de la chaussure droite où figure son logo personnel, celui de KD étant sur la languette de la chaussure gauche.

La KD 18 « Thunder & Reign Chet Holmgren PE » est désormais disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.