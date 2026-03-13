Aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, qui n’en finit plus de briller avec sa Converse SHAI 001 depuis un an déjà, Jalen Williams et Chet Holmgren ont chacun affiché leurs préférences en matière de chaussures.
L’ailier d’OKC ne jure que par la collection Adidas de James Harden, et avait même bénéficié d’un coloris de la Harden Vol.9 en son honneur l’an dernier. Même chose pour Chet Holmgren, mais avec la ligne signature Nike de son idole, Kevin Durant, qui lui a lui aussi adressé un joli clin d’oeil en lui permettant de signer un modèle « PE » de la KD 18.
Baptisé « Thunder & Reign », ce coloris se présente sous un ensemble principalement violet orné de finitions d’un motif qui pourrait ressembler à de la peau de lion. Le petit clin d’œil à Chet Holmgren se situe au niveau de la languette de la chaussure droite où figure son logo personnel, celui de KD étant sur la languette de la chaussure gauche.
La KD 18 « Thunder & Reign Chet Holmgren PE » est désormais disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.
Notre verdict de la KD 18
Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d’accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c’est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”.
Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu’aux œillets pour bien comprimer le pied. C’est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l’avoir bien compris.
Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.