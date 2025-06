Les Clippers de James Harden ne sont pas en NBA Finals mais sa Harden Vol.9 pourrait bien être de la partie, aux pieds de Jalen Williams, dont le coloris « PE » vient d’investir le marché mondial.

C’était l’occasion où jamais pour tester la cote de popularité de l’ailier d’OKC, auteur d’une saison éblouissante et en pleine lumière actuellement à l’occasion de ses premières NBA Finals. On retrouve donc son coloris singulier, avec sa tige blanche et verte, ici accompagnée de touches de violet et de rose sur la partie supérieure, tandis que la semelle intermédiaire blanche, composée d’un amorti « Boost » et de la mousse « Lighstrike », est accompagnée d’un revêtement extérieur en bleu ciel.

Pour le clin d’œil à Jalen Williams, il faut regarder la languette en vert fluo sur laquelle figure son numéro 8. Un « Dub » est également en vert fluo écrit sur le talon. Les trois bandes d’adidas ressortent quant à elles en violet, vert et rose sous le talon.

La Harden Vol. 9 X Jalen Williams est disponible sur Basket4ballers au prix de 160 euros.